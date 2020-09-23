Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе - высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.



В соответствии с Конституцией страны, Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".



Эти слова Александр Лукашенко произнес на белорусском языке. Затем подписал акт о принесении присяги. А после председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.



Подробности - в следующих выпусках.







