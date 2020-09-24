3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь
Важнейшее политическое событие года состоялось накануне во Дворце Независимости. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь. Сначала кортеж главы государства проехал по всей столице - по проспектам Независимости и Победителей. А после направился ко Дворцу Независимости, где вновь избранного президента ожидали около 700 гостей.
В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и Отечеству на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.
Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ. Александр Лукашенко отметил - нынешний год войдет в историю как крайне эмоциональный и поблагодарил всех, кто защитил наши суверенитет и независимость. Президент обратил внимание гостей - необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в стране всегда, прийти к согласию ради будущего. В Беларуси будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие. Главным во внутренней политике государства был и останется человек.
Клятва на верность белорусскому народу и президенту
После церемонии инаугурации
. Александр Лукашенко поблагодарил их за сохранение мира и стабильности в стране в этот непростой период. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко отметил, что в нынешних сложных условиях система национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность - готовность к отражению любых вызовов и угроз.
Белорусские военные поклялись перед народом и главнокомандующим,что всегда готовы надежно защищать суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов