Важнейшее политическое событие года состоялось накануне во Дворце Независимости. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь. Сначала кортеж главы государства проехал по всей столице - по проспектам Независимости и Победителей. А после направился ко Дворцу Независимости, где вновь избранного президента ожидали около 700 гостей.







В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и Отечеству на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.







Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ. Александр Лукашенко отметил - нынешний год войдет в историю как крайне эмоциональный и поблагодарил всех, кто защитил наши суверенитет и независимость. Президент обратил внимание гостей - необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в стране всегда, прийти к согласию ради будущего. В Беларуси будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие. Главным во внутренней политике государства был и останется человек.

