ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь

Важнейшее политическое событие года состоялось накануне во Дворце Независимости. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь. Сначала кортеж главы государства проехал по всей столице - по проспектам Независимости и Победителей. А после направился ко Дворцу Независимости, где вновь избранного президента ожидали около 700 гостей.



В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт президента. Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и Отечеству на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.



Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ. Александр Лукашенко отметил - нынешний год войдет в историю как крайне эмоциональный и поблагодарил всех, кто защитил наши суверенитет и независимость. Президент обратил внимание гостей - необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в стране всегда, прийти к согласию ради будущего. В Беларуси будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие. Главным во внутренней политике государства был и останется человек.

Изображение


Изображение


Клятва на верность белорусскому народу и президенту

Изображение

После церемонии инаугурации

клятву на верность народу и президенту принесли белорусские военнослужащие

. Александр Лукашенко поблагодарил их за сохранение мира и стабильности в стране в этот непростой период. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко отметил, что в нынешних сложных условиях система национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность - готовность к отражению любых вызовов и угроз.

Белорусские военные поклялись перед народом и главнокомандующим,что всегда готовы надежно защищать суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

Изображение

Церемония инаугурации Президента. Телеверсия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все