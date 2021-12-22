Александр Лукашенко: Вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена

Вся мощь Гомельского региона должна быть восстановлена. Об этом шла речь в Гомеле. Сегодня Президент здесь с командировкой. Накануне в области сменился губернатор. И Александр Лукашенко представил нового главу и встретился с активом региона. Социально-политическая обстановка - первое, что интересует Президента. Как регион держит удар перед новыми вызовами - напрямую влияет в том числе на работу экономики и жизнь людей. Ситуация на контроле, но это не повод для самоуспокоения -таков главный тезис Президента. В центре вниманиянаш ответ COVID(на Гомельщине в этой сфере нет нерешаемых проблем) и работа экономики. Все вопросы развития региона теперь в ведении нового губернатора Ивана Крупко (до вчерашнего дня министра сельского хозяйства и продовольствия). Президент подчеркивает, что значимость губернаторов в управленческой вертикали сложно переоценить.







Президент: Гомельский регион - особенный край Беларуси

В последние годы Гомельщина преобразилась. Развитие промышленности, освоение инвестиций в регионе опережает средние темпы по стране. Экспорт вырос на треть. Это во многом заслуга прежнего губернатора Геннадия Соловья. Нынешнему нужно соответствовать. Задача - подтягивать аграрное производство, содействовать завершению крупных инвестпроектов, в том числе на Мозырском НПЗ, сформировать сильную команду управленцев.

Несколько последних лет Иван Крупко курировал вопросы сельского хозяйства в масштабах страны. Эти компетенции и опыт был особо отмечен Президентом. На Гомельщине это будет кстати. Учитывая последние показатели сельхозпроизводства, регион не блещет результатами. И это предстоит исправить. В области сосредоточена пятая часть промышленного производства - это тоже потенциал для развития. Но внимания требует не столько столица области.