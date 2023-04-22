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Александр Лукашенко второй год подряд приезжает на республиканский субботник именно в Хатынь
Добрая традиция, которая объединяет всю страну. Сегодня белорусы вышли на субботник. Каждый год надо привносить изюминку!
Президент Александр Лукашенко трудится в мемориальном комплексе "Хатынь". Вместе с белорусским лидером также представители трудовых коллективов, активисты БРСМ и журналисты. Перед началом работ Первый ознакомился с ходом благоустройства Хатыни.
Александр Лукашенко второй год подряд приезжает на республиканский субботник именно в Хатынь.
Также Президент месяц назад посещал мемориальный комплекс в восьмидесятую годовщину хатынской трагедии. К этой дате здесь был построен музей и проведены огромные реставрационные работы. Во время своей мартовской поездки глава государства подчеркивал важность сохранения исторической памяти. Сам же музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально детально рассказывать о страшных событиях тех лет.
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