Добрая традиция, которая объединяет всю страну. Сегодня белорусы вышли на субботник. Каждый год надо привносить изюминку!

Президент Александр Лукашенко трудится в мемориальном комплексе "Хатынь". Вместе с белорусским лидером также представители трудовых коллективов, активисты БРСМ и журналисты. Перед началом работ Первый ознакомился с ходом благоустройства Хатыни.

Александр Лукашенко второй год подряд приезжает на республиканский субботник именно в Хатынь.



Также Президент месяц назад посещал мемориальный комплекс в восьмидесятую годовщину хатынской трагедии. К этой дате здесь был построен музей и проведены огромные реставрационные работы. Во время своей мартовской поездки глава государства подчеркивал важность сохранения исторической памяти. Сам же музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально детально рассказывать о страшных событиях тех лет.