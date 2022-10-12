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Александр Лукашенко вылетел из Душанбе в Астану
Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан. Самолет главы государства вылетел из Душанбе в Астану, сообщает БелТА.
В Астане 13-14 октября Александр Лукашенко примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.
Во время официального визита в Таджикистан глава государства провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив с ним расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.
По итогам переговоров Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту развития сотрудничества до 2026 года и еще несколько знаковых документов о развитии взаимодействия в различных областях.
Александр Лукашенко также провел в Душанбе встречи с председателем Палаты представителей Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.
Параллельно визиту Президента Беларуси в Душанбе прошел таджикско-белорусский бизнес-форум и выставка техники и продукции белорусских производителей Made in Belarus. Белорусские предприятия заключили там контракты практически на $50 млн.
Фото: БелТА
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