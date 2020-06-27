Александр Лукашенко - выпускникам: Вы сделали главное - поняли свое предназначение

"Вы сделали главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь. И уже завтра вы начнете воплощать в жизнь свои мечты и реализовывать амбициозные планы. Обязательно амбициозные планы! Думаю, что в большинстве эти мечты и планы именно такие - глобальные и в хорошем смысле дерзкие, такие, которыми должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому".