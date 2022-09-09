Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

Великобритания скорбит по почившей королеве. Прощание продлится 10 дней. После похорон продолжится недельный траур. В лондонском Тауэре в честь Елизаветы II звонит колокол королевской часовни Святого Петра в оковах. Начиная с полудня каждый час звонит колокол Вестминстерского аббатства, а также в соборе Святого Павла и Виндзорском замке. Сегодня прозвучал траурный оружейный салют. 96 залпов в честь каждого года жизни Елизаветы II. Похоронят королеву, как ожидается, 19 сентября в мемориальной часовне ее отца Георга VI.

Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования

От имени народа и себя лично Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III, народам Соединенного Королевства, а также стран Содружества. Александр Лукашенко адресовал слова поддержки членам королевской семьи в связи со смертью королевы Елизаветы II.

"70-летняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания. Даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой, - отметил глава государства. - В Республике Беларусь с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету Ее Величества о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".

Королем Великобритании объявят Карла III

Завтра королем Великобритании официально объявят 73-летнего Карла III. Он стал четвертым королем семьи Виндзор и при этом старейшим королем Великобритании на момент начала правления. Чарльз готовился к высокой должности почти всю свою жизнь, провел 64 года в статусе первого наследника британского престола.