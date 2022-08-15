Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Египта в связи с человеческими жертвами в результате пожара в храме в Каире

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в храме в Каире, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"С особой скорбью в Беларуси восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах, среди которых почти половина - дети, в результате пожара в коптском православном храме Абу Сефейн в Каире", - говорится в соболезновании.