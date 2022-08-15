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Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Египта в связи с человеческими жертвами в результате пожара в храме в Каире
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в храме в Каире, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"С особой скорбью в Беларуси восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах, среди которых почти половина - дети, в результате пожара в коптском православном храме Абу Сефейн в Каире", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства от имени своих соотечественников и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Президенту Египта, а также родным и близким погибших, передал пожелания сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.
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