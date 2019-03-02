Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Жореса Алферова

"С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель. Олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Жорес Иванович заслужил высокое признание земляков и мировой общественности. В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников. Светлая память о Жоресе Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах".