3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Жореса Алферова
"С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель. Олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Жорес Иванович заслужил высокое признание земляков и мировой общественности. В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников. Светлая память о Жоресе Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов