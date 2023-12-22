Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с массовой стрельбой в Праге

"До глубины души шокированы ужасной трагедией, которая случилась 21 декабря в Праге. Массовое убийство ни в чем не виноватых людей в центре одной из европейских столиц впечатляет цинизмом и бессмысленностью. Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, который требует надлежащего осмысления со стороны власти и реакции демократической общественности Чехии", - подчеркнул глава государства.