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Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с массовой стрельбой в Праге

Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с массовой стрельбой в Праге

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с жертвами стрельбы в Праге, пишет БЕЛТА.

"До глубины души шокированы ужасной трагедией, которая случилась 21 декабря в Праге. Массовое убийство ни в чем не виноватых людей в центре одной из европейских столиц впечатляет цинизмом и бессмысленностью. Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, который требует надлежащего осмысления со стороны власти и реакции демократической общественности Чехии", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования семьям, близким погибших и всему чешскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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