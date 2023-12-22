3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с массовой стрельбой в Праге
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с жертвами стрельбы в Праге, пишет БЕЛТА.
"До глубины души шокированы ужасной трагедией, которая случилась 21 декабря в Праге. Массовое убийство ни в чем не виноватых людей в центре одной из европейских столиц впечатляет цинизмом и бессмысленностью. Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, который требует надлежащего осмысления со стороны власти и реакции демократической общественности Чехии", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования семьям, близким погибших и всему чешскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ