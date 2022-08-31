3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия. Он искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и от себя лично Президент Беларуси выразил искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты родным и близким Михаила Горбачева.
Фото: БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов