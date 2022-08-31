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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия. Он искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и от себя лично Президент Беларуси выразил искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты родным и близким Михаила Горбачева.

Фото: БелТА

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