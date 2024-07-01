3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Героя Беларуси Василия Ревяко
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Героя Беларуси, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Беларусь, кандидата сельскохозяйственных наук, председателя правления СПК "Прогресс-Вертелишки" Василия Ревяко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Примите глубочайшие соболезнования в связи со смертью Героя Беларуси, опытного руководителя, хозяйственника и видного государственного деятеля Василия Афанасьевича Ревяко", - отметил глава государства.
Василий Афанасьевич - ярчайший пример доблестного труда и преданного служения Родине. Его многолетняя деятельность была неразрывно связана с развитием и успехами отечественного аграрно-промышленного комплекса, обеспечением продовольственной безопасности страны, созданием достойных условий для жизни людей на селе.
Он всегда отличался инициативностью, любовью к родной земле, уважением к человеку труда, высокими моральными принципами и искренним стремлением укреплять авторитет белорусского государства.
"Светлая память о Василии Афанасьевиче на долгие годы сохранится в истории страны, сердцах и делах современников", - говорится в соболезновании.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов