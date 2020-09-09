Александр Лукашенко высказался о президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах

Президентские полномочия, парламент и досрочные выборы, а также провокации, несанкционированные митинги и порой жесткие действия правоохранителей при задержаниях. Большое интервью представителям российских СМИ дал накануне Александр Лукашенко. Говорили и по поводу новой конституции. В ближайшее время появятся предложения по реформе документа с учетом сегодняшних реалий.







Президент высказался о новой конституции

Александр Лукашенко рассказал, что ему уже представили два варианта обновленного главного закона. Однако, по его мнению, там были недостаточно глубокие изменения. Сейчас группа специалистов работает над третьим. В нем - считает белорусский лидер - необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента. Что касается парламента, прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, важно создать настоящие партии. Александр Лукашенко не отрицает и возможность досрочных президентских выборов, но после принятия новой конституции. А вот что касается диалога, обсуждать реформу общественно-политической жизни публично президент готов. И этот разговор нужно начинать снизу.





А. Лукашенко: Классических причин, которыемогли бы привести к революции, нет

Высказал предположения глава государства и по поводу возможных причин протестов в нашей стране. Так, по мнению белорусского лидера, внутренние предпосылки для протестов есть, но их мало, в основном причины личные. Вышли люди, недовольные его большим президентским сроком. Классических аргументов, которые могли бы привести к революции, нет. Экономика работает. Несмотря на внешние вызовы и пандемию, ВВП сохранили практически на уровне прошлого года. Реальные доходы населения за полгода выросли почти на 5,5%. Интересовались журналисты и судьбой предприятий, которые ранее заявляли, что присоединятся к протестам. Александр Лукашенко заверил: ни один завод не останавливал полностью работу даже во время забастовок.