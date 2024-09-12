Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение добрых отношений с Арменией. Об этом он заявил на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет, - сказал глава государства. - Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близки людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС".

"Какой Запад? Мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику… Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. - Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… - Нет, это были не мы", - привел Александр Лукашенко пример логики общения американского истеблишмента. - Вот их политика. И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя".

Президент призвал в любом случае не терять то, что уже есть в сотрудничестве с традиционными партнерами. "Всякое бывает. Но не теряйте то, что у вас есть. У вас в руках эта синица. Ну не гоняйтесь пока за журавлем. Пускай эта синица у вас будет в руках, - дал совет глава государства. - Не теряйте эту дружбу, это братство. Это единый рынок в экономике, это взаимная помощь. Не теряйте это, потому что вы, это потеряв, можете там не приобрести ничего".

"Вы что, думаете Армению ждут где-то? Ни нас, ни Армению, ни Украину (посмотрите, на наших глазах будет) никто нигде не ждет. Каждый занят своими вопросами. И они хотят решить свои проблемы за счет других", - отметил Президент.

"Армяне очень умные люди. В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул исключительно хорошее отношение в Беларуси к представителям армянской диаспоры. "Вы для меня уже не армяне - вы для меня белорусы. Вы - наши люди, наши граждане", - подчеркнул он.

Глава государства отметил особое отношение к людям, которые приехали в Беларусь не только из Армении, но и других мест. "Вы сорвались, судьба у вас такая. И многие ведь не от счастья приехали. Мы должны вас принять в семью и обогреть, сделать все для того, чтобы вы могли работать и зарабатывать", - заметил Президент.

Более того, все приехавшие - это грамотные люди, умеющие ценить свои семьи. А кто-то заводит семью уже в Беларуси. Александр Лукашенко обратил внимание, что в таких смешанных семьях, как правило, рождаются красивые и талантливые дети: "Девчонки - это красавицы, а мужики - это умные люди. Я искренне говорю, это мое твердое убеждение. Посмотрите на такие вот совместные семьи".

"Приезжайте побольше. Пусть семьи приезжают. Работы и земли для всех хватит", - призвал Александр Лукашенко.