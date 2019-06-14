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Александр Лукашенко выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке

Беларусь поддерживает идеи создания единого евразийского экономического пространства, но обращает внимание планеты на наличие кризиса в глобальной безопасности.

Александр Лукашенко сегодня выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент открыто говорил о болевых точках современного мира. И принципиально высказался о необходимости налаживания большого диалога по безопасности. Со своей стороны Беларусь уже выступила с инициативой нового Хельсинского процесса. Глава государства призвал лидеров и крупные международные структуры к обсуждению вопросов обеспечения стабильности.


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На полях саммита у белорусского лидера состоялся настоящий марафон двухсторонних встреч с лидерами России, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В частности, на встрече с Владимиром Путиным обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов интеграции, а также открытие Европейских игр и участие в них России. С премьер-министром Индии Александр Лукашенко затронул реализацию торгово-экономических проектов. Отмечен высокий уровень взаимопонимания.

В целом евразийская "восьмерка" обсудила сегодня перспективы углубления партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику. В центре внимания и экономические вопросы. Интерес для Беларуси представляет развитие общего транспортного пространства и раскрытие транзитного потенциала.

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