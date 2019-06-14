Александр Лукашенко выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке

Беларусь поддерживает идеи создания единого евразийского экономического пространства, но обращает внимание планеты на наличие кризиса в глобальной безопасности.



Александр Лукашенко сегодня выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент открыто говорил о болевых точках современного мира. И принципиально высказался о необходимости налаживания большого диалога по безопасности. Со своей стороны Беларусь уже выступила с инициативой нового Хельсинского процесса. Глава государства призвал лидеров и крупные международные структуры к обсуждению вопросов обеспечения стабильности.





На полях саммита у белорусского лидера состоялся настоящий марафон двухсторонних встреч с лидерами России, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В частности, на встрече с Владимиром Путиным обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов интеграции, а также открытие Европейских игр и участие в них России. С премьер-министром Индии Александр Лукашенко затронул реализацию торгово-экономических проектов. Отмечен высокий уровень взаимопонимания.