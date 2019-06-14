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Александр Лукашенко выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
Беларусь поддерживает идеи создания Единого евразийского экономического пространства, но обращает внимание планеты на наличие кризиса в глобальной безопасности. Александр Лукашенко сегодня выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент открыто говорил о болевых точках современного мира. И принципиально высказался о необходимости налаживания большого диалога по безопасности. Со своей стороны Беларусь уже выступила с инициативой нового хельсинского процесса. Глава государства призвал лидеров и крупные международные структуры к обсуждению вопросов обеспечения стабильности.
Прагматичная экономика и реальные проекты развития - именно в этом ключе сегодня проходят двусторонние встречи на высшем уровне на полях масштабного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. С отцом-основателем шанхайской инициативы в Евразии, как называют председателя Си Цзиньпина, Александр Лукашенко обсуждал июльский международный форум на базе индустриального парка "Великий камень". Президент Беларуси попросил своего друга и коллегу обеспечить максимально высокий уровень представительства с китайской стороны, причем как от бизнеса, так и от правительства Поднебесной. Такое полноформатное участие традиционно работает на экономику, привлекая новых резидентов парка, и на имидж совместной жемчужины нового Шелкового пути.
Еще одной темой переговоров стали масштабные инвестиционные проекты с участием китайского капитала на территории Беларуси
В частности, речь шла о скорейшем вводе в строй двух заводов по производству картона и беленой целлюлозы в Добруше и Светлогорске. Их запуск обеспечит ежегодный прирост экспорта на десятки миллионов долларов и подтвердит высокую репутацию китайских инвесторов в Европе.
По итогам встречи лидеры как добрые друзья обменялись символическими подарками
Журавль или аист в двух культурах читается почти одинаково: как пожелание мудрости и долголетия, а также мира и гармонии. Как дополнение к образу журавля - хранителя домашнего очага корзина с продуктами домашнего производства. Ответный подарок - роскошная ваза в традиционном китайском стиле. Это символ стабильности и успеха. А это первые кадры со встречи Президента Беларуси с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Пожелание победы при встрече вдвойне символическое. В воскресенье решающий матч на чемпионате мира по крикету, а глава пакистанского правительства в прошлом профессиональный игрок и национальная звезда в этом виде спорта. Впрочем, в ходе встречи разговор затронул не столько спорт, сколько экономику, инновации, экспорт технологий под ключ и совместные проекты.
Отношения Беларуси и Пакистана стоят на мощном фундаменте еще советских интеграционных цепочек
Новое качество и динамику они приобрели после обмена визитами на высшем и высоком уровне уже в новейшей истории. Некоторое замедление связано со сложным политическим периодом для официального Исламабада. Однако, как заверил премьер-министр, он уже позади, Пакистан готов к масштабной перезагрузке отношений. Большой политический и экономический марафон в формате Шанхайской организации сотрудничества и белорусский взгляд на мировую палитру отношений и безопасности - новые встречи, заявления и соглашения на высшем уровне из Бишкека в наших следующих выпусках.
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