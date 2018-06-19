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Александр Лукашенко: Защита интересов граждан - особая тема в союзном строительстве
Защита интересов граждан - особая тема в союзном строительстве. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
Переговоры с участием лидеров Беларуси и России в эти минуты проходят в Минске. Глава белорусского государства отметил: страны в прошлом году преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сейчас важно закрепить положительную тенденцию. В частности, за счет устранения взаимных барьеров и изъятий и создания равной конкурентной среды в торговле. Также Президент затронул тему пограничного контроля на белорусско-российской границе.
Незадолго до этого лидеры двух стран провели переговоры в узком формате. Встреча длилась более двух с половиной часов. Александр Лукашенко тепло приветствовал делегацию гостей и выразил надежду на удачный для России исход матча с Египтом. Сегодня эти сборные играют в рамках чемпионата мира по футболу.
На заседание Высшего Госсовета аккредитовано более сотни журналистов. И репортеры в прямом смысле охотились за эксклюзивом - запросом номер один, в том числе были комментарии на счет молочных споров Беларуси и России. В топе информагентств по-прежнему заголовки на тему очередных ограничений Россельхознадзором поставок нашей молочной продукции. Съемочной группе Агентства теленовостей эту ситуацию прокомментировал Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
В эти минуты участники Высшего Госсовета продолжают обсуждать повестку заседания. В ней около десятка пунктов. В частности, речь о программе согласованных действий в области внешней политики, развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов и о взаимодействии в рамках различных интеграций.
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