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Александр Лукашенко завтра совершит рабочий визит в Казахстан
Президент Александр Лукашенко завтра совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.
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