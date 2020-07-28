Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус

Долг, честь, отечество. Александр Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск.





Президент посетил войсковую часть 3214

Здесь прошла встреча с руководством и личным составом ведомств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. 3214 - элитное подразделение. Оно призвано защищать закон. Стоит на страже спокойствия белорусов и порядка в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но и ни в коем случае не обижать".

Уже в большом зале на территории части встречу с военнослужащими Президент начал достаточно неожиданно и даже легко. С признания! Наконец и он вошел в золотой фонд тех, кто перенес COVID-19.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Уважаемые друзья, начнем традиционно. Я приношу извинения за свой голос, в последнее время приходится очень много говорить. Самое удивительное: вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение вчера врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97 % населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных".

Впрочем, дальше говорили только о важном - о надежной системе национальной безопасности. Здесь как раз присутствуют те, кто и формирует эту структуру. Создана национальная военная школа, развивается собственный военпром. По данным международного рейтинга военной мощи, армия Беларуси занимает 53 место из почти 140 государств. Позади остались многие страны НАТО. Но так было не всегда! Первые годы белорусского суверенитета выдались непростыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Кто постарше из вас, помнит начало 90-х годов, развал Советского Союза и первые шаги Беларуси в суверенную жизнь. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка - $35. Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, мы никому ничем не обязаны".

Господдержка военнослужащих будет продолжена

Материальный аспект - волнующая тема для всех слоев населения. Президент заверил, что государство и впредь будет поддерживать военнослужащих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие".

Слаженность действий на тактико-специальном занятии

Белорусскому лидеру показали новейшие образцы спецтехники. В этом году автопарк внутренних войск пополнили 70 единиц боевых машин. Почти половина из них - отечественного производства. Рядом на тренировочной площадке свои возможности оттачивали бойцы. Президенту продемонстрировали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

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