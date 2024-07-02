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Александр Лукашенко заявил о готовности начать конструктивный диалог с Западом

Александр Лукашенко заявил о готовности начать конструктивный диалог с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенкона торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, заявил о готовности начать конструктивный диалог с Западом, сообщает БЕЛТА.

"Мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог с Западом, - сказал глава государства. - Условия наши просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти, выбора белорусского народа".

Президент подчеркнул, что политика санкционного принуждения делает Беларусь только сильнее, а в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения, в основе которых - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение ее последовательной позиции, признание качества всего, что здесь делается.

Фото: БЕЛТА

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