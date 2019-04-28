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Александр Лукашенко зажег праздничную свечу в храме Рождества Христова в Логойском районе
Православные верующие сегодня празднуют Воскресение Христово - Пасху. Радость этого светлого дня вместе с верующими разделил и Глава государства.
Каким бы насыщенным ни был график, этот праздничный день Александр Лукашенко встречает вместе с соотечественниками. Причем по многолетней традиции каждый раз в разных уголках страны. В отличие от рождественских праздников, Александр Лукашенко посещает небольшие церкви и, как правило, за пределами столицы. Все-таки Пасха - праздник, который принято встречать камерно, по-семейному. На этот раз вместе с младшим сыном Николаем Президент посетил праздничное богослужение в храме Рождества Христова в Острошицах. Он был построен три года назад и может вместить всего 50 верующих.
Храм - маленький, но очень уютный - стал настоящим духовным центром для местных жителей
При храме действует и воскресная школа. Ее воспитанники сегодня приветствовали Главу государства. Для Президента подготовили цветы и корзину с пасхальными угощениями. По убранству храм ничем не уступает столичному. Все подчеркивало праздничную атмосферу: алтарную часть и иконы украшают живые цветы, звучат духовные песнопения и, конечно, троекратное "Христос воскрес!" Вместе с настоятелем храма протоиереем Александром Зимницким Александр Лукашенко зажег праздничную свечу у иконы Воскресения Христова. В этот день принято обмениваться подарками.
Глава государства передал храму икону "Воскресение Господне", она написана по древней византийской технологии
Президенту вручили Иверскую икону Пресвятой Богородицы - одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире. А еще на пасхальной неделе принято щедро угощать друг друга. Александр Лукашенко тепло пообщался с прихожанами, поздравил их с праздником и вместе с сыном Николаем угостил их своим фирменным шоколадом "Президент"!
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