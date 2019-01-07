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Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых

Рождество Христово отмечают сегодня православные. По традиции этот светлый праздник с верующими разделяет Президент страны. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан в конце прошлого года. А возведение святыни продолжалось более 20 лет. Храм увековечил память о жертвах, защищавших Родину в самые разные времена. У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр Минска Анатолий Сивак. Президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма и возложил цветы к памятнику Алексию Второму.

Также Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Рождество Христово". Она изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре. На иконе изображена пещера города Вифлеема, в центре композиции - Богоматерь, у которой на коленях лежит младенец Христос. Подробности праздничного богослужения с участием Главы государства - в нашем следующем выпуске.

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