Рождество Христово отмечают сегодня православные. По традиции этот светлый праздник с верующими разделяет Президент страны. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан в конце прошлого года. А возведение святыни продолжалось более 20 лет. Храм увековечил память о жертвах, защищавших Родину в самые разные времена. У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр Минска Анатолий Сивак. Президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма и возложил цветы к памятнику Алексию Второму.



