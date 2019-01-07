3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых
Рождество Христово отмечают сегодня православные. По традиции этот светлый праздник с верующими разделяет Президент страны. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан в конце прошлого года. А возведение святыни продолжалось более 20 лет. Храм увековечил память о жертвах, защищавших Родину в самые разные времена. У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр Минска Анатолий Сивак. Президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма и возложил цветы к памятнику Алексию Второму.
Также Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Рождество Христово". Она изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре. На иконе изображена пещера города Вифлеема, в центре композиции - Богоматерь, у которой на коленях лежит младенец Христос. Подробности праздничного богослужения с участием Главы государства - в нашем следующем выпуске.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов