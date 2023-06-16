Лукашенко жестко прошелся по вопросам кадровой политики: нерадивым начальникам не место на руководящих должностях

Серьезный разбор кадровой работы прошел у Президента. В Беларуси выстроена четкая система управления от Минска до регионов. Но тем не менее Александр Лукашенко видит недостатки. Поэтому сегодня и обсуждали, что нужно совершенствовать в кадровых подходах. Для руководителей всех уровней не секрет (и сегодня это еще раз подтвердилось), что спрос с управленцев высокий и снижать планку требований никто не собирается.

Основной президентский критерий в оценке кадров остается неизменным: главное - результат. На совещании на тему смотрели широко: обсудили работу с кадрами, возможные стимулы, ситуацию на рынке труда, создание новых рабочих мест и условий для закрепления специалистов.

Александр Лукашенко поручил обобщить все предложения, если это будет необходимо, разработать комплексный документ по системе работы с кадрами либо внести корректировки в действующее законодательство. Но Президент уверен: важнее любых документов - ответственный подход каждого к своему делу.

Наталья Бреус подробнее. В этих кулуарах часто волнуются те, кто готовится к собеседованию у Президента. Кадровые дни случаются во Дворце Независимости регулярно. Но участники нынешнего совещания свои портфели уже давно получили. Сегодня сами в разной мере ответственны и за назначения, и за согласования специалистов, и за отбор. Администрация Президента здесь, конечно рулит, но у министров, губернаторов, помощниковпо областям тоже большая вотчина.



Столь представительный состав совещания, по словам Президента, абсолютно обоснован. "Наиважнейший вопрос мы сегодня обсудим - кадры. Как говорил классик, они решают все. Это действительно так. Это истина".



Александр Лукашенко очень серьезно относится к работе с кадрами. Лично встречается с теми, кто идет на ключевые посты. Назначает не то что министров, но обязательно согласовывает глав районов, например. Каждому смотрит в глаза. Президент начнет с основного - система управления в стране выстроена. Вроде бы все четко и понятно. "Экономикой занимается правительство. Идеологией, кадровыми вопросами, правовым контролем и подготовкой нормативных актов - Администрация. На губернаторах все эти функции, но уже в разрезе области. Ответственные определены. Если вы у меня спросите, удовлетворен ли я выстроенной системой функционирования кадров, сразу скажу: нет", - сказал белорусский лидер. По его словам, это прежде всего относится к работе Администрации Президента, хотя кадровая политика, конечно, шире. Ее осуществляют все те, кто присутствует на совещании, - помощники.

Еще осенью прошлого года Президент заострил внимание на проблеме и поручил Администрации Президента и правительству внедрить от облисполкома до самого низового уровня систему согласования кадровых перемещений. Попросту говоря, приструнить "летунов". А то ведь как получается: провалил дело, а с него взятки гладки. Алармистские заголовки в духе "Крепостное право!" - лишь эмоции и хайп. Речь прежде всего - об ответственном подходе..

"Постепенно к руководителям местных органов и организаций приходит понимание, что спрос с них за результаты работы с кадрами будет только возрастать. Но пока разворотливости явно не хватает. Облисполкомы не работают как следует, не контролируют на должном уровне деятельность районных и городских исполкомов. На местах зачастую мы видим много формализма, элементарное отсутствие исполнительской дисциплины", - отметил Президент.



Кадровая чехарда - тоже проблема, когда нерадивых начальников пересаживают из одного кресла в другое. Хотя есть даже директива, которая запрещает трудоустраивать руководителей, которые себя полностью дискредитировали. О таких фактах главу государства, по его словам, проинформировала Администрация Президента.

"А где решения ваши? - спросил Александр Лукашенко. - Вы кадровую работу осуществляете. Что вы мне все пишете: там плохо и там плохо? Вы меня в очередной раз заставляете об этом говорить и меры принимать. Так вносите предложения!" - подчеркнул глава государства и добавил, что пересаживание нерадивых, провалившихся руководителей из одного кресла в другое сродни коррупции. Он отметил, что еще в 2014 году декретом № 5 был введен запрет трудоустройства на руководящие должности лиц, уволенных ранее по дискредитирующим обстоятельствам. Контроль за этой работой налажен, хотя, как считает Александр Лукашенко, в этой сфере еще есть над чем работать. "Боюсь, что если я, как по здравоохранению, пройдусь по этому вопросу, то, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации Президента - прим. ред), начиная с вас и заканчивая другими, многие с портфелями расстанутся", - заметил Президент.





"Отдельные руководители начинают либеральничать при расставании с неудавшимися управленцами, мягко говоря. Додумались подменять основания их увольнения. Позволяют горе-начальникам как ни в чем не бывало опять "всплывать" на ответственных участках работы. Хотят казаться хорошими для всех", - привел примеры Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что система работы с кадрами определена: никто не имеет права без согласия Президента назначить кого-либо из уволенных начальников на новую руководящую должность. И глава государства такие решения порой принимает. "Таких случаев было немало. И немало было согласовано. Вроде бы люди работают неплохо. Но это надо было изучить, чтобы дать оценку тем, кто ходатайствовал (в основном это губернаторы). Это не государственный подход, если мы начинаем заниматься каким-то либерализмом. Это круговая порука. И ответственность здесь прямая губернаторов и председателей гор-, райисполкомов", - сказал Александр Лукашенко.

Кадровые подходы Президента могут показаться жесткими и непопулярными. Особенно тем, кто привык работать спустя рукава. Но планку требований Александр Лукашенко точно понижать не будет, тем более в наше острое время. Сбавишь темп - затопчут. Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - причины.



"Это наш, кстати, большой недостаток (и мой тоже). Мы всякую размазню начинаем слушать. Если Администрация где-то недорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен - красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и попробовать мне доказать, что это невозможно", - заметил белорусский лидер. Он привел в пример работу по созданию производства новых боеприпасов. Изначально Президенту докладывали, что организовать это будет очень сложно. Но глава государства поручил вплотную заняться этим вопросом, и в итоге поставленные им задачи были выполнены. "Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Опыт у меня есть. И критерии мною определены лично. Поэтому не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров - результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект - реализовывайте. Не реализовали - значит, вам там делать нечего, - подчеркнул Президент. - А так мне рассказывают: председатель райисполкома не тянет, недотягивает, вот чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Слушайте, вы что? Кого вы перевоспитаете? Ему уже за сорок, под пятьдесят, а вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех (это и губернаторов касается, и членов правительства - всех должностных лиц), и если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже".



Президент не готов слушать отговорки, но готов оценить усилия и шаги на результат. Пример на злобу дня. Каждое утро на стол главе государства ложатся сводки с полей. В этом сезоне главная боль - засушливый май. Президент сравнил: Брестская и Гродненская области находятся примерно в одинаковых условиях, но в первой темпы работ по заготовке кормов в два раза выше.



"В чем дело? Я же не сравниваю Гродно и Брест с Витебском. А кто гарантирует Каранику (председателю Гродненского облисполкома Владимиру Каранику. - Прим. ред), что завтра вся его техника и он не будут переброшены в Витебск для того, чтобы оказать поддержку там? Вы чего медлите? Мне нужен результат, особенно в критической ситуации, - потребовал глава государства. - В сельском хозяйстве ситуация пусть не критическая, но очень серьезная. Но это мы на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить".





"Но это так, к примеру. Чтобы вы понимали, что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: а почему нет в этом направлении движения, вы чего ждете? Поэтому никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Нужен результат. И по этому критерию будем оценивать все кадры", - добавил Лукашенко.



На совещании на тему смотрели широко - обсудили работу с кадрами, ситуацию на рынке труда, возможные стимулы для специалистов - баланс "плюшек" и ответственности. Шла речь об условиях для закрепления кадров, особенно на селе, создании новых рабочих мест.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Имеется необходимая законодательная основа, регламентирующая работу всех субъектов этой сферы отношений. Принято 10 актов главы государства, ряд постановлений правительства, локальных документов министерств и исполкомов. "Если мы совершенствуем что-то, всякие акты правительства по кадровым вопросам нужно убрать, это не их дело. Они там пускай согласовывают, мы же без них не принимаем ничего. Они пусть вносят хоть десяток кандидатур вам. Вы анализируете, вносите Президенту. Я к чему это? Не потому, что не доверяю правительству. Мы умеем любой вопрос размазать по столу или по всей стране. Зачем? Есть орган, который занимается кадровой политикой. Зачем в развитие решений Президента еще какие-то постановления правительства? Это наша беда. Никаких отсылочных документов", - продолжил глава государства.



"Приняли один нормативно-правовой акт. И чтобы человек понимал: вот принято решение по кадрам, оно исчерпывающее. Никаких там отсылочных и поручений", - подчеркнул Президент.



Предложений на этом совещании звучало немало. Но ничего радикального. Скорее, точечные решения от губернаторов, которым на местах виднее, и правительства. Однако очевидно, что спрос за результаты работы с кадрами будет только возрастать. Во главе угла активность и небезразличие к развитию своего региона, поселка или предприятия.

"Сегодня речь шла о том, как в современных условиях актуализировать программу кадровой работы, поскольку законодательная основа существует. Подходы, естественно, необходимо постоянно совершенствовать", - сказал глава Администрации Президента.





Александр Лукашенко поручил обобщить все идеи и предложения и, если необходимо, разработать комплексный нормативный документ по системе работы с кадрами либо внести изменения в действующее законодательство. Сказано с оговоркой: если это действительно нужно! Но даже самый блестящий документ не поможет, если не будет ответственного подхода к своему делу каждого на своем месте.

