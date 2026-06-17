Алексей Кушнаренко доложил Президенту о развитии АПК и подготовке к Форуму регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Главными темами стали ситуация в сфере АПК, социально-экономическое развитие Минской области и ход подготовки к проведению Форума регионов Беларуси и России.

Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве: темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случаен - область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства.

Александра Лукашенко детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов, работы ведутся с опережением сроков.

Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7 %. По итогам доклада главе государства Алексей Кушнаренко обрисовал ситуацию в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9 %. Это лучшая величина в стране. Надои увеличились на 2,1%. Регион уже преодолел символическую отметку в 990 тыс. т молока, а средний надой от одной коровы превысил 21 л.

Все это - сырье для молоко- и мясоперерабатывающих заводов центрального региона. Их загрузка составляет уже более 90 %.

"Мы понимаем, для того, чтобы активно развиваться, необходима современная технология. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа "Минск-Агро". Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. Для того чтобы от них уйти, нам нужно построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов, - отметил Алексей Кушнаренко. - 15 комплексов мы планируем построить в этом году, далее поэтапно двигаться. Особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакториев. Всего в Минской области их планируется построить 111. Они все находятся в работе, мы еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что будущее - в сохранности, прежде всего молодых телят".

Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичны. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в 2025 году, но ставит перед собой и более амбициозную цель - выйти на уровень в 3 млн т.

Фразы главы государства о том, что Минская область - это Беларусь в миниатюре, или о том, что Президент оценивает развитие страны на примере Минской области, безусловно, накладывают дополнительную ответственность.

Алексей Кушнаренко:

"Что касается видов на урожай, то те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, нас радуют. Прежде всего, это сохранность урожая и озимых культур. Мы практически не потеряли озимый рапс (потери составили меньше 2 %) и других озимых зерновых культур (также меньше 2 %). Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. Очень надеемся на погодные условия, чтобы мы собрали достойный урожай".

Что такое достойный урожай в понимании губернатора? Эта та планка, которую поставил глава государства, и ниже которой они не могут опускаться. В прошлом году собрано вместе с рапсом и кукурузой 2,7 млн т зерна. Соответственно, этот тот минимум, который нужно собрать. Также поставлена цель на перспективу - выйти на 3 млн т зерна.

В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля, есть тенденция к снижению уровня складских запасов.

Важное направление работы - привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туруслуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике.