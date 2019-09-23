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Президент Беларуси наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

Александр Лукашенко наградил певицу орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписан сегодня. Награда присуждена за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

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