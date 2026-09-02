Анатолий Исаченко доложил Александру Лукашенко о развитии Могилевщины и осенних полевых работах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, информирует пресс-служба главы государства.

Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы.

Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно - уборка овощей и кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым.

Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, Президент недавно концептуально поддержал предложения о его укрупнении, развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовать на практике.

Детально обсуждены и кадровые вопросы - предложения облисполкома по назначению руководителей на местах.

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