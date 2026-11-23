Краткий пересказ от ИИ

Важные перестановки в правительстве и Администрации Президента. Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений. В Беларуси новый вице-премьер, курирующий АПК. Им стал Александр Ломский, экс-помощник Президента - инспектор по Брестской области. Он приходит в правительство на смену Юрию Шулейко. В Гродненский регион переезжает Дмитрий Городецкий. Он стал помощником Президента, инспектором по Гродненской области. На эту должность Городецкий переходит с поста первого зампреда Брестского облисполкома. Александр Лукашенко пояснил логику своих решений. По итогам недавней президентской командировки на Гродненщину обозначен ряд проблем в регионе. Они касаются развития севера области и конкретных недочетов в разных сферах региональной экономики. Назначение Городецкого должно усилить местную вертикаль. Новые подходы нужны и агропрому в целом. Задача - кратно нарастить отдачу от АПК.

Президент сказал: "Вы хорошо владеете региональными проблемами. Для нас, не говоря уже о вице-премьере, это очень важное направление. Там вообще аграрий должен быть. И в Гродненской области в силу того, что там у нас военный человек, ему нужна опора в области сельского хозяйства. Он не специалист в сельском хозяйстве, хотя за это время, будучи помощником и губернатором, он поднаторел по многим направлениям. И человек он такой хваткий. Но тем не менее опора эта нужна будет", - отметил Президент.

"Поэтому от Вас (Дмитрия Городецкого - прим. ред.) очень серьезно зависят развитие и результаты от работы сельского хозяйства в Гродненской области. А вот от Вас (Александра Ломского - прим. ред.) - в стране в целом", - отметил белорусский лидер.

Задачи, которые стоят перед новым вице-премьером, Александр Лукашенко охарактеризовал так: "Главное Ваше направление в правительстве - продажи. Как я всегда говорю, у нас вице-премьеры прежде всего занимаются этим. Особенно для села это важно. Все, что мы произведем в стране, пройдет через Ваши руки, через организацию дела, где главным будете Вы. Поэтому очень важно нам это направление не просто держать в поле зрения, но и чтобы там был результат".

Президент обратил внимание, что с продажами по отдельным позициям не всегда все получалось. Например, некоторое время назад были проблемы с реализацией сливочного масла. "Я специально поддерживал эту тему. Мы не могли разобраться с этим сливочным маслом, ни вице-премьер, ни Министерство сельского хозяйства. Слава богу, сейчас у нас вроде бы здесь все нормально с продажами и мы имеем хороший результат от сельского хозяйства", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил активно подтягивать и подключать Юрия Шулейко к соответствующей работе в регионе.

"Поэтому я очень рассчитываю на вас: что на помощника в Гродненской области, что на вице-премьера, который будет отвечать в целом за сельское хозяйство. Ну и для меня будет хорошая опора. Потому что вы видите, сколько внимания приходится уделять сельскому хозяйству, - отметил белорусский лидер. - Нам надо добавить в сельском хозяйстве, чтобы удвоить результаты. Наблюдая, может, в какой-то степени со стороны, а порой будучи в этой "мельнице", вы видели и мои требования, видели недостатки в сельскохозяйственной сфере, знаете, что там надо делать. Это очень важно".

Александр Лукашенко также посоветовал назначенным руководителям не считать, что тот или иной участок, направление работы не входят в их сферу ответственности. "Село - это наша с вами забота, деревня. Моя забота - это деревня. А ваша - агропромышленное производство. Потому что деревни без агропромышленного производства и, естественно, переработки быть не может. Поэтому, мужики, я на вас очень рассчитываю. Вы неплохо себя показали на прежней работе. Прошу вас к этому относиться ответственно", - напутствовал глава государства.

Беларусь вкладывает значительные средства в развитие АПК: модернизирует и строит новые молочно-товарные комплексы, внедряет умные технологии, развивает инфраструктуру на селе. Все это вклад в нашу продовольственную безопасность и возможность заработать на экспортных продажах. На эти задачи и будут работать управленцы на новых должностях.

Александр Ломский, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Сегодня при назначении глава государства поставил основные задачи и определил основные приоритеты развития всего агропромышленного комплекса. Основная задача - это увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, ее глубокая переработка. Конечно, каждый заместитель премьер-министра должен заниматься экспортным потенциалом и реализацией произведенной продукции. Поэтому вот с этого будем начинать свою работу".

Дмитрий Городецкий, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

"В кругу вопросов, конечно же, в первую очередь качество жизни населения регионов. Это сегодня и результаты работы агропромышленного комплекса, который требуется по постановке задачи главы государства продолжить развитие и результаты. Конечно, в первую очередь это с точки зрения выравнивания условий, выравнивания результатов работы. Это перерабатывающая промышленность, это реализация продукции переработки. И все другие вопросы, которые связаны с промышленностью и с региональным развитием, проектами реализуемыми, которые в целом дают динамичное развитие региона".

Александр Лукашенко обратил внимание, что без ряда важных управленческих позиций остался Брестский регион. Кандидатуры на вакантные места должны быть предложены в ближайшее время. И еще одно кадровое решение понедельника. На должность первого заместителя Генерального секретаря СНГ согласован Константин Бурак. Прежде он занимал пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Гродненской области.