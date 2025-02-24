Авиастроение и строительство метро - Лукашенко обозначил ряд сфер для сотрудничества с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля на встрече с губернатором Свердловской области России Евгением Куйвашевым обозначил различные сферы, где обе стороны могут развивать сотрудничество, пишет БЕЛТА.

Приветствуя в Минске руководителя российского региона, глава государства отметил, что это уже их вторая встреча в Беларуси. Первая состоялась в 2019 году. "С тех пор прошло немало времени. Мы все-таки, как бы ни было сложно, двигались вперед. И, как мне докладывают, на сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов", - сказал белорусский лидер.

Президент обозначил ряд сфер, которые представляют взаимный интерес для развития сотрудничества. Помимо таких традиционных направлений, как продукция машиностроения, поставки БЕЛАЗов, сюда вошли также авиастроение и строительство метро.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d9663e-410f-43f7-97e3-a401af4c2521/conversions/9b41a188-34d5-4c7b-a5c0-9c147751ad08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d9663e-410f-43f7-97e3-a401af4c2521/conversions/9b41a188-34d5-4c7b-a5c0-9c147751ad08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d9663e-410f-43f7-97e3-a401af4c2521/conversions/9b41a188-34d5-4c7b-a5c0-9c147751ad08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d9663e-410f-43f7-97e3-a401af4c2521/conversions/9b41a188-34d5-4c7b-a5c0-9c147751ad08-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

"Есть направления, по которым мы можем сотрудничать. Ваша область всегда была, есть и, я думаю, останется крепко промышленной областью (хотя и сельское хозяйство вы подтянули). Развита промышленность у вас. Мы также промышленная республика. Вы знаете все, что мы можем производить: это и автомобилестроение, и кое-чего мы добились в сельском хозяйстве (тоже благодаря России и тому рынку, на котором мы востребованы как аграрная страна, которая производит хорошие продукты питания)", - отметил глава государства. По его словам, отечественные предприятия традиционно представляют свою продукцию на одной из крупнейших промышленных выставок России - "Иннопроме". "И будем это делать, это очень важно", - подчеркнул Президент.

Однако ключевые направления сотрудничества Беларуси со Свердловской областью находятся в сфере промышленности, прежде всего это автомобилестроение, поставки коммунальной техники, оборудования, техники и комплектующих для добывающей, металлургической промышленности. "Вы покупаете у нас БЕЛАЗы. Без этой карьерной техники развитие соответствующей добывающей промышленности невозможно. Мы всегда были надежными партнерами", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe41502b-8151-4d8f-b573-e610a1fd8a1e/conversions/4f733205-447c-4016-8a98-29fb18ce6172-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe41502b-8151-4d8f-b573-e610a1fd8a1e/conversions/4f733205-447c-4016-8a98-29fb18ce6172-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe41502b-8151-4d8f-b573-e610a1fd8a1e/conversions/4f733205-447c-4016-8a98-29fb18ce6172-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe41502b-8151-4d8f-b573-e610a1fd8a1e/conversions/4f733205-447c-4016-8a98-29fb18ce6172-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент также предложил развивать взаимодействие в таких новых отраслях, как, например, авиастроение. "Новая тема - авиастроение. Новый самолет "Освей". Мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности. Для нас это важно. Мы потихоньку идем от ремонтов самолетов к производству этих самолетов. Особенно делаем ставку на производство самолета "Освей" здесь, в Беларуси, и поставки на российский рынок", - сказал он.

По словам главы государства, прорабатываются и другие направления совместного сотрудничества. Например, в вопросе строительства метрополитена. "Мы готовы проектировать, готовы заниматься строительством метрополитена у вас. Если вас это устраивает, если мы вам подходим, будем у вас работать", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одно потенциально интересное направление - это обновление парка трамваев для Екатеринбурга. Как во многих регионах, техника в значительной степени изношена, требует замены или комплексного ремонта. А Беларусь в этом плане имеет компетенции и опыт. "Мы готовы работать над заменой этого парка. Где-то новое (осуществить поставки новых единиц трамваев. - Прим. БЕЛТА), где-то ремонт осуществлять. В этом плане мы с вами готовы работать. Вроде бы новое направление в двустороннем сотрудничестве, но для нас оно очень известное", - обратил внимание Президент.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef047022-6dc3-4b86-90d5-05605f027a71/conversions/9fe3b943-ad75-49bd-8b74-5297d87e0a52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef047022-6dc3-4b86-90d5-05605f027a71/conversions/9fe3b943-ad75-49bd-8b74-5297d87e0a52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef047022-6dc3-4b86-90d5-05605f027a71/conversions/9fe3b943-ad75-49bd-8b74-5297d87e0a52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef047022-6dc3-4b86-90d5-05605f027a71/conversions/9fe3b943-ad75-49bd-8b74-5297d87e0a52-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Прозвучало также предложение белорусской стороны помочь Свердловской области в модернизации лифтов. Эта тема актуальна не только для многих регионов России, но и для ряда государств на постсоветском пространстве. Беларусь положительно себя зарекомендовала и готова оказывать содействие в замене лифтов на более современные варианты.

"Все, о чем вы договоритесь, что вам понравится… Будем работать с нашей Свердловской областью - не чужой для нас. Я бывал в свое время в Свердловске. Говорят, он очень изменился, совершенно другим городом стал. Но мне он и тогда нравился. Снега много, зимний город. Помню, весь в изморози, весь белый", - отметил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул и значимую роль Свердловской области как крупного промышленного центра во время Великой Отечественной войны. "Вы для нас, для Советского Союза всегда были кузницей всего того, что нужно было, особенно в годы Великой Отечественной войны. Без вашего региона нам трудно было бы одержать ту Великую Победу", - сказал он.

Президент предложил сотрудничество и в ряде других областей, которые будут интересны партнерам из Свердловской области. "Если вам что-то нравится в Беларуси, вы скажите, мы будем стараться россиянам помочь", - заявил глава государства.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51612aca-ed8a-4696-bd62-87b38568454a/conversions/ac6244a8-525f-4aeb-a538-5c69c6fa3e59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51612aca-ed8a-4696-bd62-87b38568454a/conversions/ac6244a8-525f-4aeb-a538-5c69c6fa3e59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51612aca-ed8a-4696-bd62-87b38568454a/conversions/ac6244a8-525f-4aeb-a538-5c69c6fa3e59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51612aca-ed8a-4696-bd62-87b38568454a/conversions/ac6244a8-525f-4aeb-a538-5c69c6fa3e59-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

В свою очередь Евгений Куйвашев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и пожелал дальнейших успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа и Союзного государства Беларуси и России.

"Действительно, так складываются отношения, что мы все больше и больше с каждым годом сближаемся. Мы реализуем ряд серьезнейших проектов. Мы очень близко общаемся. Вы настоящие, самые близкие друзья для нас", - сказал губернатор.