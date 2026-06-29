Беларусь и Китай объявили 2026-2027 гг. годами промышленной кооперации

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. 29 июня состоялись переговоры с лидером страны Си Цзиньпином. Сначала общение прошло в формате рабочей встречи. Главы государств дали положительную оценку двустороннему взаимодействию - белорусско-китайские отношения находятся на пике.

Лидеры продолжили общение и за традиционным семейным обедом - форматом, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между Президентом Беларуси и Председателем КНР.

По приезде в КНР Александра Лукашенко встречали как самого важного гостя и дорогого друга: красная дорожка, рота почетного караула. Кортеж белорусского лидера - исключительно премиум-сегмент китайского автопрома.

встреча Александра Лукашенко в КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e77299b4-37e2-438e-be21-00f4668f2615/conversions/34c754d2-9321-4324-807b-94e927049b4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e77299b4-37e2-438e-be21-00f4668f2615/conversions/34c754d2-9321-4324-807b-94e927049b4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e77299b4-37e2-438e-be21-00f4668f2615/conversions/34c754d2-9321-4324-807b-94e927049b4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e77299b4-37e2-438e-be21-00f4668f2615/conversions/34c754d2-9321-4324-807b-94e927049b4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретятся в правительственной резиденции Дяоюйтай (в то же время это дворцово-парковый комплекс). В Китае сейчас сезон цветения лотосов и выглядит это очень впечатляюще.

Это уже 17-й визит Александра Лукашенко в Китай. У стран беспрецедентный уровень двустороннего сотрудничества - всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Все благодаря давней дружбе между лидерами.

Лукашенко о визите в Китай: Как к себе домой!

Партнерство с Китаем выходит на новый уровень - от отдельных проектов к промышленной кооперации. Подписано соглашение о торговле услугами и инвестициях, развивается региональное сотрудничество - буквально на днях состоится I Форум регионов в провинции Ганьсу.

Пекин твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальным интересам. А официальному Минску в свою очередь очень близка концепция сообщества единой судьбы человечества. Китай считает, что страны должны следовать диалогу, сегодня это важное решение для снятия геополитической напряженности.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Мне очень приятно вновь принимать Вас, мой дорогой друг. Я очень рад Вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем объемный диалог по самым разным вопросам. Китай и Беларусь - железные друзья. Отношения наших стран выдержали все испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с Вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Я прихожу к выводу, что нынешние белорусско-китайские отношения переживают исторический пик".

Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93aa5db-80d5-4f3b-9ac7-3bb2d69dc6eb/conversions/b85e17f5-45f4-4831-a331-75f1dada9f83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93aa5db-80d5-4f3b-9ac7-3bb2d69dc6eb/conversions/b85e17f5-45f4-4831-a331-75f1dada9f83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93aa5db-80d5-4f3b-9ac7-3bb2d69dc6eb/conversions/b85e17f5-45f4-4831-a331-75f1dada9f83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b93aa5db-80d5-4f3b-9ac7-3bb2d69dc6eb/conversions/b85e17f5-45f4-4831-a331-75f1dada9f83-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусский лидер поблагодарил председателя за встречу и отметил регулярный характер их переговоров, которые он очень ценит, так как они позволяют сверять позиции по стратегическому партнерству.

Александр Лукашенко обратил внимание на положительную оценку двусторонних отношений и напомнил, что именно об этом стороны говорили и мечтали до начала масштабного сотрудничества между Беларусью и Китаем: "В Беларуси мы построили с Вами "Великий камень", там уже полмиллиарда инвестиций иностранных компаний, в основном это китайские компании, мы готовы в этом плане действовать. Я благодарен Вам за то, что Вы поддержали в текущие и следующие годы инициативу развития промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с Вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня о ситуации в регионе. Я Вас постоянно об этом информирую, думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9b3caaf-9956-4c76-b968-bc88c49320c4/conversions/02dd55c5-19d5-4d48-ab95-0a77f0ab208d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9b3caaf-9956-4c76-b968-bc88c49320c4/conversions/02dd55c5-19d5-4d48-ab95-0a77f0ab208d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9b3caaf-9956-4c76-b968-bc88c49320c4/conversions/02dd55c5-19d5-4d48-ab95-0a77f0ab208d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9b3caaf-9956-4c76-b968-bc88c49320c4/conversions/02dd55c5-19d5-4d48-ab95-0a77f0ab208d-xl-___webp_1920.webp 1920w

От традиционной торговли к разноформатному экономическому партнерству

Беларусь и Китай за последние годы прошли путь от традиционной торговли к разноформатному экономическому партнерству.

Факт Оборот товаров и услуг приблизился к рекордным 12 млрд долларов.

Треть белорусского экспорта в КНР - продовольствие. Китай пускает на свой рынок далеко не всех, предъявляя высокие стандарты качества и биобезопасности.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"В этом году уже товарооборот практически составил 3,7 млрд долларов - это 117 %. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту - плюс 27 %. Я думаю, что это еще не предел, спрос на рынке растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, наши предприятия находят пути, варианты, как поставить продукцию. Самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции, об этом говорят наши партнеры и те предприятия, которые продают на китайском рынке, что говорит о высокой конкурентоспособности. Это индикатор нашей конкурентоспособности. Мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты".

Александр Червяков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f97298-625e-4f2b-beee-00cf5dafc377/conversions/4469f914-1172-4068-abfb-a761d7db2e8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f97298-625e-4f2b-beee-00cf5dafc377/conversions/4469f914-1172-4068-abfb-a761d7db2e8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f97298-625e-4f2b-beee-00cf5dafc377/conversions/4469f914-1172-4068-abfb-a761d7db2e8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9f97298-625e-4f2b-beee-00cf5dafc377/conversions/4469f914-1172-4068-abfb-a761d7db2e8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Общение лидеры Беларуси и Китая продолжили за традиционным семейным обедом. Этот формат подчеркивает особый, доверительный характер отношений между главами государств.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков заявил, что формат дружеского семейного обеда между Президентом Беларуси и Председателем КНР является эксклюзивным и не имеет аналогов в международной практике. Он подчеркнул, что в Беларуси этим дорожат и относятся к такому формату с особым трепетом.

Николай Снопков также сообщил, что в ходе неформальной встречи были затронуты все ключевые аспекты двусторонних отношений: экономика, политика и ситуация в регионе, которая, по его мнению, вызывает всеобщий интерес: "Мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации Президентом нашей страны, не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. Сегодня в принципе тоже была встреча двух глобальных лидеров, мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока, сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис Президента, что "пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений". Сама фраза говорит за себя, а дальше эту работу, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами".

Николай Снопков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96d81988-fcbc-44d3-8db2-aecb09d41502/conversions/9ef9b8d0-dd50-4539-b458-979a57b4c2eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96d81988-fcbc-44d3-8db2-aecb09d41502/conversions/9ef9b8d0-dd50-4539-b458-979a57b4c2eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96d81988-fcbc-44d3-8db2-aecb09d41502/conversions/9ef9b8d0-dd50-4539-b458-979a57b4c2eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96d81988-fcbc-44d3-8db2-aecb09d41502/conversions/9ef9b8d0-dd50-4539-b458-979a57b4c2eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В течение пяти лет в "Великом камне" создадут 17 тыс. рабочих мест

Флагман совместной работы с Китаем - индустриальный парк "Великий камень" - это опорная площадка китайской инициативы "Один пояс - один путь". Созданы тысячи рабочих мест, в планах - за пятилетку еще 17 тыс.

Развиваются кластеры в машиностроении, фармацевтике, электронике, логистике. Для китайских компаний созданы специальные, лучшие на евразийском пространстве условия ведения бизнеса. К концу 2030 года парк планирует привлечь в основной капитал инвестиций до 500 млн долларов.

"Действительно, китайцы превращаются в мировой технологический центр - это и робототехника, и искусственный интеллект, и интернет-технологии, все технологии в сферах производства и легкого машиностроения, легкой промышленности, тяжелого машиностроения - все это китайцы готовы рассматривать для переноса в логистически удобную Беларусь. Это инвестиции в будущее десятилетие, поэтому Александр Лукашенко абсолютно прав. Он закладывает сейчас базу для этого сотрудничества, которое Беларуси принесет процветание до конца этого века, я думаю", - отметил политолог, китаевед (Россия) Николай Вавилов.

Николай Вавилов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75433cc-033f-46fc-9465-39f727c00d33/conversions/17eb81a4-4cef-41ab-bd7e-adc1642e2874-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75433cc-033f-46fc-9465-39f727c00d33/conversions/17eb81a4-4cef-41ab-bd7e-adc1642e2874-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75433cc-033f-46fc-9465-39f727c00d33/conversions/17eb81a4-4cef-41ab-bd7e-adc1642e2874-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d75433cc-033f-46fc-9465-39f727c00d33/conversions/17eb81a4-4cef-41ab-bd7e-adc1642e2874-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь проводит очень стратегически взвешенную политику. Это неудивительно, потому что Александр Григорьевич Лукашенко очень тонко чувствует эти моменты, уже неоднократно подчеркивалось это. История последних десятилетий показывала, что если за что-то берутся в Минске основательно и серьезно, то смотрят уже издалека и идут к цели поступательно и стратегически мысленно. Поэтому в этом отношении у Беларуси есть очень серьезные вводные, которые позволят ей вместе с Китаем, с Россией и своими другими друзьями-партнерами развивать это направление, потому что Беларусь, как уже показывает история, смотрит в будущее, и Китаю это импонирует", - подчеркнул политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Фархад Ибрагимов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5589de2d-c6e7-413a-976e-eafe938a0925/conversions/57af51d5-7fec-464f-9542-95428f48cab5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5589de2d-c6e7-413a-976e-eafe938a0925/conversions/57af51d5-7fec-464f-9542-95428f48cab5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5589de2d-c6e7-413a-976e-eafe938a0925/conversions/57af51d5-7fec-464f-9542-95428f48cab5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5589de2d-c6e7-413a-976e-eafe938a0925/conversions/57af51d5-7fec-464f-9542-95428f48cab5-xl-___webp_1920.webp 1920w

2026 и 2027 гг. объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. В приоритете развитие микроэлектроники и приборостроения, беспилотных систем, а также медицины.