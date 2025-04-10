Беларусь обеспечила себе полную безопасность - заявил Лукашенко

"Никто не будет воевать с ядерной страной, какая бы она ни была. Как бы не хотелось кому-то стереть с лица земли Северную Корею - не получается. Ядерная страна. Если бахнет, так мало не покажется. Точно так и с Беларусью. Да, у поляков, прибалтов и так далее свои планы, но как-то приутихли. Почему? Я не говорю о немцах: они меньше дурью страдают. Почему поутихли? Я читаю их заявления, докладывают мне: боятся", - отметил глава государства.