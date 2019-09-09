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Беларусь готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике: этапа Бриллиантовой лиги, чемпионата Европы и даже мира

Об этом во Дворце Независимости сегодня говорили Александр Лукашенко, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и руководитель Европейской легкоатлетической федерации Свен Арне Хансен. Встреча прошла в преддверии исторического матча Европа - США, открытие которого состоится уже этим вечером. В свою очередь Глава государства выразил гостям благодарность за доверие и возможность нашей стране провести столь крупное спортивное событие, вспомнил легкоатлетическую битву между СССР и США, проходившую в Минске в 1973 году, и пообещал, что если Беларуси доверят другие крупные турниры, то спортивные чиновники об этом не пожалеют.

Беларусь претендует на чемпионат Европы - 2024

Также обсуждалось создание регионального центра по легкой атлетике, который позволит готовиться в Беларуси спортсменам мирового уровня. Свен Арне Хансен анонсировал возможное проведение в нашей стране и других международных стартов. Ранее Беларусь получила право на командный чемпионат Европы в 2021-м. Также наша страна претендует на юношеский чемпионат Старого Света в 2022 году и взрослый в 2024.

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