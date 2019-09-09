Беларусь готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике: этапа Бриллиантовой лиги, чемпионата Европы и даже мира

Об этом во Дворце Независимости сегодня говорили Александр Лукашенко, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и руководитель Европейской легкоатлетической федерации Свен Арне Хансен. Встреча прошла в преддверии исторического матча Европа - США, открытие которого состоится уже этим вечером. В свою очередь Глава государства выразил гостям благодарность за доверие и возможность нашей стране провести столь крупное спортивное событие, вспомнил легкоатлетическую битву между СССР и США, проходившую в Минске в 1973 году, и пообещал, что если Беларуси доверят другие крупные турниры, то спортивные чиновники об этом не пожалеют.