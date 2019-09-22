Беларусь готова провести Суперкубок УЕФА

В большом спорте у Беларуси и Европы тоже могут быть крупные проекты. Наша страна готова провести у себя Суперкубок УЕФА. Президент сказал об этом на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, а тот подтвердил - да, страна готова принимать большие международные соревнования. В разговоре с журналистами словенец просил не задавать ему вопросов о конкретных турнирах и белорусских шансах их принять. Ему нужно сохранять нейтралитет. Но очевидно, что ближайшие планы футбольной Беларуси будут связаны с Суперкубком УЕФА.



Этот трофей в конце каждого лета оспаривают победители двух самых престижных турниров на континенте - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее наша страна уже претендовала на Суперкубок в 2020 и 2021 годах, и Глава государства выразил надежду, что третья попытка станет удачной. Реальнее всего принять матч в 2023 году, когда планируют сдать в эксплуатацию национальный футбольный стадион. В ходе рабочей встречи стороны обсудили программу реализации в Беларуси различных проектов по линии УЕФА. Наш футбол получает не только существенную финансовую, но и образовательную помощь. Так, с 2008 года почти 600 тренеров прошли обучение на специальных курсах. Впрочем, львиную долю поддержки спорту № 1 обеспечивает государство, и для этого реализуется целая программа.