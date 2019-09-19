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Беларусь готова провести у себя Суперкубок УЕФА
Сегодня Президент озвучил эту инициативу на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином. Трофей в конце каждого лета оспаривают победители двух самых престижных турниров на континенте - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее наша страна уже претендовала на Суперкубок в 2020 и 2021 годах. Глава государства выразил надежду, что третья попытка станет удачной. В ходе рабочей встречи стороны обсудили программу реализации в Беларуси различных проектов по линии УЕФА. Наш футбол получает не только существенную финансовую, но и образовательную помощь. С 2008 года почти 600 тренеров прошли обучение на специальных курсах. Впрочем, львиную долю поддержки спорту номер один обеспечивает государство и для этого реализуется целая программа.
По окончании разговора Президент вручил на память высокому гостю блюдо авторской работы мастера Валерия Иванова, который при помощи гравировки и выжигания изобразил на ценных породах дерева Мирский и Несвижский замки, Троицкое предместье и другие знаковые объекты нашей страны. Глава УЕФА вручил Александру Лукашенко мяч Лиги чемпионов.
Александер Чеферин, сам по национальности словенец, известен как сторонник развития футбола прежде всего в небольших странах, нередко слышит много критики за свои инициативы. Так, родоначальники футбола - англичане - были очень недовольны тем, что финал Лиги ЕвропыУЕФА, где играли два британских клуба, провели в Баку. Парируя эти претензии, Чеферин напомнил, что в Азербайджане есть современный стадион на 70 тысяч зрителей, аналогов которому в Англии еще стоит поискать.
К слову, строительство новой национальной футбольной арены в Беларуси и станет главным козырем нашей заявки.
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