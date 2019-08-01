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Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном в экономическом направлении
Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Шавкатом Мирзиеевым. Глава среднеазиатской республики вот уже второй день находится с официальным визитом в Беларуси. Встречу во Дворце Независимости предваряла традиционная торжественная церемония с участием роты почетного караула. Прозвучали гимны двух стран.
Представительная делегация из Узбекистана нацелена на глобальное расширение сотрудничества. И белорусской стороне есть что предложить. Задача - нарастить товарооборот со стратегическим партнером в Центральной Азии до миллиарда долларов. Темп хороший: всего за два года страны смогли полностью обновить отношения. Главы государств обсудили не только совместные проекты и потенциал в промышленном секторе. Ключевым фактором углубления кооперации может стать региональное сотрудничество.
Напомним, что официальные переговоры вчера предваряла встреча двух лидеров в государственной резиденции "Заславль". В неформальной обстановке Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обменялись подарками и пообщались, к слову, в беседке, которую узбекский лидер презентовал Главе государства в минувшем году во время его визита в Ташкент в сентябре.
Тогда же сотрудничество Минска и Ташкента заметно активизировалось. Подписали множество контрактов, активно в среднеазиатской республике развивается совместное производство "Амкодор"и представительства других крупных промышленных гигантов Беларуси. За 2018 товарооборот между нашими странами составил почти 160 миллионов долларов.
Однако уже в этом году эксперты видят куда более весомую цифру -около полумиллиарда. В этом способен значительно помочь и прошедший в Минске І Форум регионов Беларуси и Узбекистана -стороны подписали 26 новых договоренностей. Заинтересован Ташкент и в нашей IT-отрасли: ожидается, что после официальных переговоров с Александром Лукашенко Шавкат Мирзиеев посетит Парк высоких технологий.
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