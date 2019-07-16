Беларусь готова сделать свой вклад в развитие Приморского края

И в целом в сотрудничестве с российскими регионами нет закрытых тем. Такие важные акценты прозвучали в Минске на встрече Президента Беларуси с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Так совпало - визит делегации пришелся как раз на начало питерского Форума регионов Беларуси и России. И здесь очевидно: без тесного межрегионального сотрудничества Минск и Москва вряд ли бы имели сегодня такие близкие союзнические отношения. Чем крепче кооперация и контакты, тем устойчивее экономика. И подтверждение тому - развитие общей экономики, в том числе и с далеким Приморским краем. О взаимном интересе и перспективных сферах сотрудничества репортаж Натальи Бреус.



Когда у нас только разгар рабочего дня, в этом городе России уже ужинают. Здесь шутят, что и просыпаются раньше всех. Минск и Владивосток разделяют несколько часовых поясов и почти 10 тысяч километров. Но расстояние не помеха - как любят говорить журналисты, если есть искреннее желание работать вместе на общую выгоду. И правда, такие встречи, когда друг до друга рукой подать, очень важны. И воспринимаются промышленниками, аграриями и бизнесом как особый знак. Тот самый импульс, которого порой так не хватает двусторонней экономике.



Олег Кожемяко в Беларуси бывал не раз, возглавляя прежде и Амурскую, и Сахалинскую область. Приезжает с завидной регулярностью. Став главой Приморского края, а для него это, по сути, возвращение на малую родину - пошел проверенным путем. Снова приехал в Минск и привез с собой большую делегацию. Что кстати. Экономика с этим регионом не очень радует, цифры скромные, а ведь Приморский край - перспективный партнер.







Замечено, что уровень сотрудничества Беларуси с регионами России меняется в лучшую сторону по мере того, как Олег Кожемяко возглавляет очередную область. Неслучайно говорят: все зависит от человека и руководителя. Потому встреча у Президента начинается не с разговора о делах, а с торжественного момента. За укрепление дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией губернатор удостоен высокой награды - ордена Почета. Награждение Олега Кожемяко прошло в присутствии семьи - в зале его супруга и дети. Кстати, корни у российского губернатора белорусские. Такая личная история, связанная с Беларусью, совсем не редкость для жителей его родного региона.



Владивосток называют тихоокеанскими воротами России. Это крупный экономический центр Дальневосточного региона. Конечно, такие страны, как Китай, Япония, Кореи куда ближе. Но многие кооперационные связи у нас сохранились еще с советских времен. Этим нужно пользоваться! До сих пор здесь, например, большой спрос на нашу технику. Хорошо себя зарекомендовала в условиях капризной приморской погоды. Николай Лемешевский - глава местного хозяйства - не пожалел, что в период заготовки кормов ставку сделал именно на белорусские машины.



Что касается развития общей экономики с Приморским краем, то перспективные сферы сотрудничества - от АПК до промышленности. Это понятно и по программе визита делегации.





Что уже точно в планах - так это увеличить поставки продовольствия в регион. Беларусь может, а Приморский край хочет. Наши молочные и мясные бренды полюбились жителям на краю Евразийского континента, поэтому решено развивать торговые дома, которые сделают доступ к товарам простым и удобным. Как говорится, без посредников и космических наценок. Наши аграрии готовы подключиться к программам развития сельского хозяйства края. Кожемяко даже заявлял, что если браться за картофелеводство - это надо поучиться у белорусов, как растить второй хлеб.



Уже есть и примеры успешных проектов строительства молочнотоварных комплексов и агрогородков на Сахалине.



Белорусский опыт, технологии, научные наработки позволят включиться в инфраструктурные проекты в крае - строительства мостов и дорог. К саммиту АТЭС ее заметно подтянули, но нужно и дальше. Очень кстати в регионе, богатом лесными ресурсами (а это 80 % территории) и полезными ископаемыми, будет наша техника. В планах серьезно увеличить поставки БелАЗов. Тем более, что начата добыча угля на Ильичевском месторождении. Помимо карьерной техники, Беларусь может обеспечить потребности региона в дорожно-строительных и лесозаготовительных машинах. Плюс городской электрический транспорт.







Ну а в надежности белорусских машин российский гость смог убедиться лично. Небольшой тест-драйв на Минском автомобильном самых ходовых и востребованных моделей грузовиков - седельные тягачи экологического класса. Учитывая специфику региона, эта техника может быть востребована на разработке полезных ископаемых и добыче древесины. Предприятие уже поставляет в регион технику различного назначения - от коммунального до городского транспорта. Готовы работать и под заказ. Во Владивостоке функционирует дилерский центр, который обеспечивает полное гарантийное и сервисное обслуживание белорусских МАЗов.



Договорились, что все детали контактов обсудят рабочие группы регионов. С белорусской стороны ей будет руководить губернатор Могилевщины Леонид Заяц. По итогам нынешнего визита определятся с дорожной картой сотрудничества. Она должна получиться обстоятельной, ведь россияне серьезно настроены по максимуму использовать белорусские возможности. Приморский край развивается, это сегодня серьезный логистический хаб - здесь сосредоточены незамерзающие порты и большой судостроительный комплекс. Нужны - технологии, кадры и оборудование. Чтобы оставаться восточным форпостом в развитии России.



О том, что перспективным направлением сотрудничества Беларуси и Приморского края может стать и IT-отрасль, говорили в правительстве. Также стороны обсудили развитие цифровой экономики и транзитного потенциала российского региона.







Вообще руководители российских областей - частые гости в Беларуси. Только в прошлом году на региональном направлении было около двух сотен взаимных визитов делегаций. Что это дает? Более тесные связи между людьми и в экономике. И время показывает, что ставка на развитие региональных связей оказалась эффективной и востребованной. Может быть и поэтому, даже несмотря на плодотворные переговоры в Минске, губернатор Приморского края решил ни в коем случае не пропускать питерский форум регионов Беларуси и России.



Нет сомнения, что контакты с далеким Приморским краем после такого визита уж точно оживятся. Кто-то скажет, что это капля в море. Но большое складывается из малого. Именно так капля за каплей, шаг за шагом, начиная с середины 90-ых, выстраивали связи с каждым регионом, с каждой областью, чтобы в итоге прибавляла и вся белорусско-российская торговля. И позитивные изменения в этой связи чувствовали люди и у нас, и в России.



