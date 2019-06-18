Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле

Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси. После встречи в формате тет-а-тет к лидерам присоединились делегации обеих стран для расширенного заседания. Стороны отметили, что хорошая дружба между государствами - готовый фундамент для выгодного сотрудничества.



Отметим, что Беларусь активно наращивает свое промышленное присутствие в дельте Нила. В Египте собирают белорусскую сельхозтехнику. Запущена совместная сборка МАЗ и Амкодор. Однако оба лидера сошлись во мнении, что потенциал у отношений Минска и Каира еще более серьезный.