Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития отмечают фазу эффективного партнерства

Сегодня во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Александра Лукашенко и вице-президента банка по вопросам политики и партнерства Алана Пию. Речь шла о будущих проектах и инвестициях в белорусскую экономику. За последние годы Европейский банк реконструкции и развития стал одним из крупнейших прямых инвесторов нашей страны. Активно участвует в реформе национальной банковской системы, фармацевтической отрасли, помогает среднему и малому бизнесу, вкладывается в энергоэффективность и управление госпредприятиями. До конца года рассчитывает войти в акционерный капитал Белинвестбанка и, как стало известно сегодня, готов подключиться к масштабному проекту по реконструкции мостов. 2 года назад банк принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, где признается повышение уровня международной открытости страны. Второй год подряд Европейский банк улучшает прогноз по росту ВВП нашей страны. Проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Минском и намерен ежегодно инвестировать в национальную экономику миллионы долларов. Высокую степень доверия в сотрудничестве определяет репутация партнеров. С подробностями из Дворца Независимости Андрей Лаптенок.

Из числа западных финансовых институтов Европейский банк реконструкции и развития, пожалуй, главный прямой инвестор нашей экономики. К организации Беларусь присоединилась в 1992. За 25 лет партнерства почти сотня знаковых проектов: от производства напитков до пассажирского транспорта. Инвестировано около 2 миллиардов евро.

4 месяца в дороге и контейнер из Кореи в Беларуси. В нем новое технологичное и энергоэффективное оборудование, своего рода сердце сооружения по искусственной очистке стоковых вод. Этот агрегат забирает до 70 % энергозатрат таких сооружений. Оборудование установят в течение нескольких месяцев в рамках реконструкции городских очистных сооружений Логойска.

Поставщик оборудования работает напрямую с производителем. Отношения только выстраиваются, поэтому стоит вопрос 100-процентной предоплаты. И здесь на помощь пришла кредитная программа, организованная совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Белинвестбанком. Минимальная процентная ставка. Главное условие для кредитополучателя - покупать энергосберегающее оборудование.

Важность подобных проектов сложно переоценить. Беларусь за последние 15 лет проделала большую работу по повышению энергоэффективности. Снижение зависимости от импорта энергоносителей - наш стратегический выбор. Такой выбор принимают и наши европейские партнеры. Отмечают, что белорусский бизнес становится более зрелым, где бы ни реализовывался проект - в сфере ЖКХ, энергосбережения или экологии. Есть новый уровень задач, понимания и социальной ответственности. Став на ноги с первой кредитной поддержкой, новые ресурсы направляют на решения, которые согласуются с общегосударственной позицией.

Защищают не только окружающую среду, но и финансовую стабильность по всему миру. Учат, как строить рынок и современные технологии. В диалоге власти и крупного международного бизнеса Европейский банк реконструкции и развития - лучший посредник. Особый, влиятельный банковский институт с репутацией надежного агента по финансированию программ развития.

Каждая новая встреча на высшем уровне - не просто возможность дать оценку текущим проектам. С 2016 году Европейский банк реконструкции и развития принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой признается повышение уровня международной открытости страны. Но что еще важнее сегодня, на экваторе исполнения новой стратегии аналитики ЕБРР указывают на эффективность белорусской экономики. Второй год подряд Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП нашей страны. На 2018 - плюс 2 %.

Позитивный политический фон вокруг Беларуси как гаранта стабильности в регионе, где банк проводит свою основную работу, и экономический эффект проектов, реализованных в Беларуси. Все это объяснения той высокой степени доверия в наших отношениях.

Только в 2017 году по линии 14 проектов Беларусь получила 163 миллиона евро. Это больше, чем годом ранее, но все же пока не дотягивает до рекордного 2013, когда для белорусских проектов сумма выгодных кредитов составила четверть миллиарда евро. Согласно принятой стратегии деятельности в Беларуси, банк намерен ежегодно инвестировать в национальную экономику миллионы долларов.

Автодорога Р-80 - участок второй МКАД. Кредитное соглашение по реконструкции 15 км участка автомобильной дороги Слобода - Паперня (фактически завершающего этапа строительства второй кольцевой вокруг Минска) подписали в этом году. На выходе получим комфортную и безопасную трассу первой категории. Сумма кредита - 42 млн евро. Ставка кредита - 1 %. Необходимость в реконструкции возникла из-за значительного роста потока грузового транспорта из России в страны Балтии. Изменение данного участка по параметрам дороги первой категории устранит "узкое горло". По предварительным данным, участок будет бесплатным.

Все работы планируют завершить в 2019 году.

А это уже Кобрин. Пример сотрудничества Европейского банка реконструкции и развития и частного бизнеса. Предприятие, которое специализируется на выпуске пластмассовых игрушек, сейчас за счет кредитных ресурсов (а это 10 млн евро!) строит новую фабрику. Возводится собственной строительной бригадой. Новый корпус площадью 20 тыс. кв м позволит увеличить объемы производства на 30 %. Рядом появится и современный энергоцентр на 5 мегаватт - считай, своя электростанция, которая будет снабжать предприятие электричеством и теплом.

Отсутствие волокиты и долгих переговоров - еще один строгий принцип в двусторонних отношениях банка и нашей страны. Ведь речь о проектах, которые несут обоюдную выгоду. Сегодня продукция предприятия "Полесье" продается на всех континентах мира. 90 % продукции экспортируется. В ассортименте около 3 тыс. наименований изделий. Планируется, что новая фабрика по выпуску игрушек откроется через два года.

В белорусские дороги, малый и средний бизнес, банковский сектор и госпредприятия. В 2017-м договорились с правительством, что помогут совершенствовать работу управляющих компаний, находящихся сейчас в госсобственности. И здесь у европейских партнеров принципиальная позиция. Банк работает только с теми предприятиями, собственники которых понятны и эффективны. И главная рекомендация экономистов Европейского банка реконструкции и развития - начинать приватизацию с тех активов, которые не имеют проблем и наиболее интересны инвесторам, чтобы вызвать доверие и привлечь других инвесторов. И сам процесс приватизации в Беларуси должен быть открытым, прозрачным и конкурентным. Здесь у партнеров позиции схожи.

В дни визита делегации банка в Беларусь анонсировано сразу несколько новых договоренностей. В ближайшие три года Беларусь привлечет заем до 5 млн евро сроком на 15 лет для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах. Кроме того, на днях стало известно, что правительство Беларуси одобрило приватизацию Белинвестбанка.

И буквально сегодня, сразу по итогам встречи с белорусским лидером вице-президент ЕБРР рассказал журналистам еще об одной инициативе.