3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Беларусь и Евросоюз значительно продвинулись в развитии двусторонних отношений
В том числе в торгово-экономической сфере. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером. Он отвечает в Европейской комиссии за бюджет и кадровые ресурсы. Белорусский лидер констатировал: если между Минском и Брюсселем и бывают проблемы, то они уж точно не носят хронического характера и подлежат разрешению
Евросоюз - второй по значимости рынок для белорусского экспорта
По итогам 2018 года в торговле с ЕС специалисты отмечают положительный тренд. Товарооборот показал почти 20-процентный рост и превысил 17 миллиардов долларов. Причем поставляем в ЕС больше, чем покупаем. Это важно, учитывая, что мы целенаправленно диверсифицируем внешнюю торговлю.
По словам Эттингера, Евросоюз хочет увеличить финансирование проектов в Беларуси. Еврокомиссар рассказал, что как раз сейчас разрабатывается бюджет практически на ближайшие десять лет. В бюджетном плане отведено место и под финансирование проектов по линии "Восточного партнерства". Часть из них будет реализована в нашей стране. Есть договоренность создать рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для обсуждения конкретных направлений сотрудничества и будущие программы.
В целом отношения Минска и Брюсселя в последние годы развиваются в позитивном ключе
Это подтверждает и частота визитов европейских политиков. Прошедший год был рекордным по количеству контрактов с правительствами стран ЕС и евроструктурами. Интерес Евросоюза к Беларуси растет, как и интерес западных компаний.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов