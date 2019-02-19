Беларусь и Евросоюз значительно продвинулись в развитии двусторонних отношений

В том числе в торгово-экономической сфере. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером. Он отвечает в Европейской комиссии за бюджет и кадровые ресурсы. Белорусский лидер констатировал: если между Минском и Брюсселем и бывают проблемы, то они уж точно не носят хронического характера и подлежат разрешению

Евросоюз - второй по значимости рынок для белорусского экспорта

По итогам 2018 года в торговле с ЕС специалисты отмечают положительный тренд. Товарооборот показал почти 20-процентный рост и превысил 17 миллиардов долларов. Причем поставляем в ЕС больше, чем покупаем. Это важно, учитывая, что мы целенаправленно диверсифицируем внешнюю торговлю.







По словам Эттингера, Евросоюз хочет увеличить финансирование проектов в Беларуси. Еврокомиссар рассказал, что как раз сейчас разрабатывается бюджет практически на ближайшие десять лет. В бюджетном плане отведено место и под финансирование проектов по линии "Восточного партнерства". Часть из них будет реализована в нашей стране. Есть договоренность создать рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для обсуждения конкретных направлений сотрудничества и будущие программы.





В целом отношения Минска и Брюсселя в последние годы развиваются в позитивном ключе