ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Беларусь и Кения готовятся установить воздушное сообщение

Беларусь и Кения готовятся установить воздушное сообщение

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Кенией о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Глава государства подписал соответствующий указ №307, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все