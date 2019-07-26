Беларусь и Латвия намерены более серьезно развивать экономические отношения

Беларусь и Латвия намерены расширить сотрудничество. О развитии экономических контактов и политическом диалоге шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этой страны. Эдгарс Ринкевичс часто бывает в Минске, да и с белорусским Президентом видится не впервые. Высокий гость уже успел прежде провести переговоры в правительстве и внешнеполитическом ведомстве. И ряд заявлений о том, что Рига готова повышать качество двусторонних отношений, говорит о плановом ускорении сотрудничества. По-соседски Латвия заинтересована также в нормализации отношений Беларуси с ЕС и активно способствует налаживанию этого диалога.



В последнее время политический диалог идет по нарастающей - это дает положительный эффект взаимной торговле. В прошлом году она превысила полмиллиарда долларов, но потенциал куда больше. Контакты между странами сейчас, действительно, очень стремительно развиваются на межведомственном уровне. Идет активный парламентский диалог. Радует и сотрудничество регионов. Число пар городов-побратимов достигло 60.







Главу белорусского государства ждут в Риге - подготовка визита продолжается. Латвия рассчитывает на насыщенные политические и экономические переговоры. Недавно в этом прибалтийском государстве выбрали нового президента. Конечно, начинать с нуля не придется, но все-таки основой встречи на высшем уровне должен быть хороший экономический фундамент и конкретные проекты. Ориентир есть, ведь в лучшие годы товарооборот Беларуси с Латвией стабильно превышал миллиард долларов. Ну а еще больше Минск и Ригу объединит предстоящее спортивное событие - в 2021 году две столицы будут принимать мировой чемпионат по хоккею.



