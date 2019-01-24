Беларусь и Новосибирская область готовы укреплять связи и выходить на новые проекты

Тема белорусского-российского межрегионального сотрудничества сегодня звучала во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Новосибирской области. О том, что этот визит будет весьма результативным, можно было сказать заранее, только взглянув на масштаб состава делегации (в команде Андрея Травникова 160 человек).

Впечатлили и итоги. За четыре дня гости успели посетить ряд белорусских предприятий, провести совет делового сотрудничества и переговоры в правительстве. Подписаны 17 документов. Беларусь и этот российский регион готовы укреплять связи и выходить на новые проекты. Поможем сибирякам обновить транспортный парк в преддверии молодежного чемпионата по хоккею. Производители области также заинтересованы в сборке белорусской аграрной техники. Да и вообще Беларусь готова подключиться к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области. Наша страна всегда делала ставку на развитие межрегионального взаимодействия - фундамент белорусско-российских отношений. Российские губернаторы - частые гости в нашей стране. Для них это возможность укрепить сотрудничество в промышленности, АПК, науке.

Каким бы плотным ни был график, Глава белорусского государства никогда не пропускает ни одной такой встречи. Закономерно разговор выходит за рамки точечного взаимодействия. Так было и на этот раз. Вокруг темы белорусско-российских отношений в последнее время слишком много домыслов и инсинуаций в информационном пространстве. Конечно, за такой солидный период, как два десятилетия, в союзной интеграции не обходилось без турбулентности. Но белорусско-российское взаимодействие только крепчало, кстати, во многом благодаря именно регионам. Тему продолжит наш политический обозреватель Наталья Бреус.

Новосибирск - поставщикоборудования для Белорусской АЭС

Регион в центре большой Евразии. Новосибирская область - это мощный научный центр и серьезная промышленная площадка. Здесь живет почти три миллиона человека. А Новосибирск считается одним из самых молодых и самых крупных городов в этой части России.





Делегация этого российского региона у нас находится с понедельника. Кажется, что сибиряки привезли и свою погоду - мороз и солнце. Минус ощущается разве что на улице. А вот переговоры проходили в теплой обстановке. Это чувствовалось на всех встречах в течение недели, и особенно сегодня во Дворце Независимости.

Гостей из России всегда встречают как родных. Разве можно иначе? Долго жили в одной стране, но и после распада Союза не стали разрывать тысячи нитей, которыми связаны государства. Наоборот, всячески сохраняли. В Новосибирской области и сейчас живет более пяти тысяч белорусов. Многие из них - потомки тех, кто когда-то осваивал бескрайние сибирские просторы. Да и совместных проектов у Беларуси и России сегодня огромное количество. Один из масштабных - строительство атомной электростанции в Островце. Именно в Новосибирске работает химический завод, на котором производится топливо для Белорусской АЭС. Вообще, эта область считается одним из важных научных центров России. Знаменитый Академгородок объединяет ресурсы сразу нескольких академий наук. Рассчитывать на рост и развитие сегодня можно, только основываясь на современных разработках.

"Новосибирск известен как научная столица России. В последние годы - это один из ключевых поставщиков оборудования для возводимой Белорусской АЭС. Сотрудничество по запуску электростанции является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона, - констатировал белорусский лидер. - Более того, мы очень благодарны россиянам, прежде всего за то, что они нас научили строить подобные объекты. Думаю, что наши строители и специалисты на ключевых направлениях строительства будут вам полезны во всем мире. Россияне хорошо отзываются о работе наших специалистов на АЭС".

В каждом белорусском изделии есть российский элемент

Есть готовность пойти на создание совместных производств, поделиться уже опробованными технологиями и выпускать продукцию, востребованную на рынках не только Беларуси и России, но и третьих стран. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Новосибирской области в современной грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, товарах легкой и пищевой промышленности.





Именно в регионах начинается множество производственных технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор или большегруз, есть российский элемент.

"Порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь. Однакоеще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие. Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает, прежде всего, себя, - заметил Александр Лукашенко. - Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия - не просто партнер, не просто дружественное нам государство".

"Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас", - констатировал Глава государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь - это не только известный Минский тракторный завод и его продукция, но и нефтехимические, нефтеперерабатывающие отрасли, машиностроение. "Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие".

Действительно, две страны очень плотно сотрудничают во всех сферах. И это сотрудничество Беларуси и России можно сравнить с автомобилем. В этом сложном механизме важна каждая деталь. Ведь вряд ли машина поедет, например, без ключа в зажигании. Только вдумайтесь в цифры: в производственную кооперацию завязаны 8 тысяч предприятий, а это тысячи, сотни тысяч рабочих мест. А еще в России порядка 50 совместных с Беларусью производств: а это ведь тоже весомый вклад не только в сферу занятости, но и в российскую экономику. Разве это не достижение союзников? Именно из таких деталей и складывается общий двигатель Союза. Главное, чтобы ключ был повернут положение "Пуск". Кстати, в свое время, такой "Пуск" стал настоящим спасением для белорусско-российского сотрудничества, когда по личной инициативе белорусского лидера прямые контакты налаживались с каждым регионом соседней страны.

Поэтому сегодня особенно больно слышать нелепости в медиасфере, которые так и пытаются внести разлад в общий механизм.

Президент привел пример, что за счет поставки различных комплектующих и сырья продукция МТЗ примерно на 60 % российская, равно как и по другим направлениям. Еще один пример - производство БелАЗов, которое в свое время как раз создавалось для нужд России и рынка бывшего Советского Союза.

"Если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает", - добавил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что говорят о прагматичной позиции России и рассуждения о братстве и дружбе уступают место сугубо партнерским отношениям. "Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских", - сказал Глава государства. Он пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами. "А из Интернета взяли и выкатили на центральные СМИ, что якобы кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы. И ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я Президент".



Как никто гости из Новосибирска понимают, что друг познается в реальном деле. И насколько важно не становиться жертвами фейков и домыслов, а двигаться вперед.

Кто такой"белазист" и как белорусы помогут решить проблемы транспорта в Новосибирске

Да и разве может себе такое позволить область, которая благодаря как раз жодинским гигантам стабильно в последнее время увеличивает добычу угля на миллион тонн ежегодно. Вблизи Новосибирска его добывают открытым способом уже 30 лет. На территории области - более полутысячи месторождений полезных ископаемых. Без белорусской техники работать в карьерах было бы просто невозможно. Местное добывающее предприятие даже сняло промофильм, рекламируя профессию, которая так и называется "белазист". Водить большегрузный самосвал не так просто, нужно иметь навык. Считай, как управлять машиной размером с коттедж.Чтобы потенциальные белазисты смогли оценить масштаб настоящей мужской профессии, рассказывают, что на дороге такой гигант занимает три полосы.

Кстати, из-за выросшего потока машин загруженность транспортных артерий - проблема Новосибирска. Как и устаревший парк городского транспорта. На таком далеко не уедешь. А ведь перед региональным центром стоит задача - максимально обновить транспорт к 2023, когда пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Потому сибиряки вместе с белорусами охотно взялись за проекты по модернизации еще три года назад. В Новосибирске работает совместное предприятие, которое уже занимается трамвайным парком. Реальность такова, что городской транспорт многих российских регионов нуждается в модернизации. Потребность только в Сибирском федеральном округе около тысячи машин. Теперь уже рассматривают и возможность организации сборки троллейбусов.

Мы просто вместе работаем



Вообще эта неделя для гостей из Сибири была насыщена переговорами на разных уровнях. Команда приехала с губернатором внушительная, более 150 человек, - представители власти и бизнеса. Побывали в Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске и даже заехали и на родину белорусского Президента.

За 4 дня визита гости успели посетить несколько белорусских предприятий, провести совет делового сотрудничества и переговоры в правительстве. Подписано полтора десятка документов. Интересуют, например, поставки лифтов, автобусов, шин для большегрузной техники, продуктов питания. Учитывая строительство Восточного обхода Новосибирска и Юго-Западного транзита, кстати будет опыт наших специалистов по модернизации дорожной инфраструктуры. Прямые региональные связи не разрушат никакие фейки.

"Мы просто вместе работаем", - так и скажет губернатор Травников.

По результатам переговоров в Минске есть и конкретные контракты. В Новосибирск отправится приличная партия тракторов - это 2 тысячи машин. А вообще производители области заинтересованы в сборке нашей аграрной техники. Поэтому побывали в Гомеле. Беларусь готова плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в этом регионе.

Тем более опыт работы в суровых условиях есть. Ведь если на далеком Сахалине получается возводить животноводческий комплекс и агрогородок, то почему в Сибири не взяться за такой проект?

Предложено реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. "России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не схватились за этот вопрос", - заявил Президент.





"Словом, мы открыты не только для диалога, но и совместной работы. И готовы выйти на определенные договоренности, если это будет нужно сибирякам. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на Западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем", - заверил белорусский лидер. "Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Также и Украина, - сказал Александр Лукашенко. - Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история".

Рациональное зерно есть в каждом предложенном проекте. Просчитывают экономику - так, чтобы выгодно и белорусам, и россиянам. И судя по тому, что общий товарооборот растет не только с Новосибирском, но и со всей Россией, все-таки возобладает прагматизм и здравый смысл. Экономика важна, но еще важнее те самые связи, которые годами складывались, нет, не между партнерами, как сейчас модно говорить. А все-таки между соседями. Скорее, так это чувствуют простые люди, в том числе и те, кто сегодня рукоплескал Русскому народному сибирскому хору. В Минск известная во многих странах мира труппа привезла более чем 2-часовую программу. Кстати, после их концерта в Могилеве овации не утихали минут 15, что лучше любых слов говорит об отношении белорусов к россиянам.