Беларусь и Россия достойно выдержали первые массированные экономические удары - Александр Лукашенко

Беларусь и Россия достойно выдержали первые массированные экономические удары. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете. Она непростая. Без сомнений, мы достойно выдержали первые массированные внешние экономические удары. Об этом много сказано", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример работу по импортозамещению. В частности, по его словам, в России успешно осваивается производство техники и оборудования для строительства и последующего содержания железнодорожных путей. "Ушел Запад - освоили", - обратил внимание Президент.



Александр Лукашенко констатировал, что на смену неудавшимся попыткам экономической блокады идет военный шантаж в виде целенаправленного наращивания сил и средств НАТО у границ Союзного государства. Особенно вокруг Калининградской области. "Экономическая блокада не могла удастся. Просто они наскоком нас решили взять. Если бы подумали серьезно, они бы этого не делали, потому что экономика самодостаточна. Не получилось экономически - начали целенаправленно давить в военном отношении, - заметил белорусский лидер. - Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта".

Он подчеркнул, что в условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права и очевидного бездействия международных институтов Беларуси и России необходимо еще более скоординированно и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы. "В своем Послании я открыто и прямо сказал: если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и народы, - напомнил Александр Лукашенко. - И никого мы не шантажируем. Так будет".



Глава государства напомнил, что правительства Беларуси и России с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов и добились заметных результатов в адаптации экономики и выстраивании новых торгово-логистических маршрутов. "Уже и не в чем упрекнуть правительства. Те основные вопросы, которые были намечены, решены. Остались хвосты. Как говорит наш премьер, мы их за весну добьем. Благодаря такому сотрудничеству обновили кооперационные связи, перевели расчеты в торговле стратегическими товарами на российские рубли, с привлечением кредитных ресурсов и реализуем ряд крупных инвестиционных проектов более чем на полтора миллиарда, которые нам очень и очень нужны - и России, и Беларуси", - отметил Президент.

В 2022 году союзным Советом Министров и Высшим государственным советом в рабочем порядке принято 56 нормативных правовых актов, направленных на развитие союзного строительства. Среди них Концепция информационной безопасности Союзного государства, Программа согласованных действий двух стран в области внешней политики на 2022-2023 годы, документы о развитии пограничной безопасности и противодействии терроризму. Также внесены изменения в порядок разработки и реализации проектов и программ Союзного государства.

"Сегодня у нас обширная повестка дня. Мы рассмотрим как традиционные вопросы, так и совершенно новые, но очень важные", - добавил Александр Лукашенко.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь отметил, что во время заседания планируется рассмотреть 7 вопросов. В их числе ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, разработка Концепции безопасности Союзного государства.