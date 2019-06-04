Беларусь и Словакия готовы вывести отношения на новый уровень

Сегодня Президент Александр Лукашенко встретился с главой парламента этой страны Андреем Данко. Разговор получился полноформатным. Обсудили продвижение диалога по линии Беларусь - ЕС, укрепление экономического партнерства и точки пересечения взаимных интересов. Словакия для нас важный партнер в Центральной Европе. Товарооборот, особенно в последние годы, показывает уверенный рост и, как не раз отметили на встрече, этому способствует не только активный политический диалог, но и историческая и ментальная близость. В то время как планету то и дело сотрясают военные конфликты, а многие народы сталкиваются с расовой дискриминацией и религиозной нетерпимостью, как никогда актуальна объединяющая сила славянского единства. Минск и Братислава готовы активно работать над ее продвижением и максимально включиться в работу по умножению на 5 нынешней цифры товарооборота. О настоящем и будущем белорусско-словацкого партнерства - Илона Красутская.



Интернациональный график Главы государства, частые встречи с дипломатами и иностранными политиками - лучшее подтверждение: во внешнеполитическом курсе Беларуси нет разворота. Можно представить, каким будет спрос на белорусского Президента накануне и в дни Европейских игр, когда мы ждем столько высокопоставленных гостей. Но, конечно, хорошо, если страны объединяет не только спорт. Вдвойне приятно, когда с партнерами по многим вопросам говоришь на одном языке. И это про сегодняшних гостей - Словакию.



С визитом в Минске - глава парламента этой страны Андрей Данко. В Словакии он имеет солидный политический вес - все-таки второе после президента должностное лицо. Объединяет страны, действительно, многое. Во-первых, прошлое - история. Во-вторых, и общность в нынешнем курсе. Братислава, как и Беларусь, проводит многовекторную внешнюю политику. При этом активно отстаивает свои национальные интересы.







Визит словацкого политика проходит на фоне позитивных изменений в диалоге Беларуси и Евросоюза. Кстати, в свое время именно Братислава сыграла в этом важную роль. А еще точно так же, как и наша страна, заинтересована в сохранении стабильности в регионе. Символичное напоминание - дата 75-летия словацкого национального восстания. Свидетельство того, насколько актуальны на планете во имя мира идеи славянского единства и сохранение традиционных ценностей.



Словакия стала независимой в 1993 году. Расставание с Чехией далось непросто, но страна успешно преодолела трудности. Сегодня - важный для нас партнер в Центральной Европе. Активный политический диалог, особенно в последние годы, принес заметные бонусы взаимной торговле.



В прошлом году цифра превысила 217 миллионов долларов, наблюдается уверенный рост и в этом. Сальдо и сейчас для нашей страны складывается положительное - более 13 миллионов долларов. Словом, есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе умножить результат как минимум на пять.







Юрист по образованию, Андрей Данко в свое время основал собственную адвокатскую контору. Его знания как раз пригодились, когда только начинал работу в Национальной партии Словакии. Кстати, ее он возглавил в 2012 году и председательствует до сих пор. Курирует некоторые министерства: сельского хозяйства, образования. Особо погружен в вопросы развития туризма и спорта. Все-таки ментальная близость дает о себе знать, спикер парламента неплохо говорит по-русски.



Активный сторонник социально ориентированной политики и объединяющих идей славянского мира, в Минске Данко успел не только побеседовать с коллегами - спикерами белорусского парламента, но и посетить Музей истории Великой Отечественной войны. Во время встречи с Президентом обсуждались также различные аспекты образования молодежи. В частности, речь шла о достижении договоренностей по взаимному признанию дипломов об образовании. Важными темами беседы стали риски, связанные с развитием цифровых технологий, и защита детей в цифровом пространстве.



Кроме уважительного отношения к истории и продвижения мирных инициатив, страны кооперируются в экономическом плане. В Беларуси работают два десятка совместных компаний и иностранных предприятий с участием словацкого капитала. Это молочное предприятие - промышленная жемчужина Хойникского района. Знаменито не только своими элитными сырами. По уникальным рецептурам выпускают полсотни видов продукции. С недавних пор это единственное место во всей Гомельской области, где перерабатывают молочную сыворотку. Цех возвели с нуля по словацким технологиям.







Экспортный трафик не только Китай, еще и Нидерланды, Казахстан, Прибалтика, Польша. За пять лет словацкое оборудование оправдало вложения и заявленное качество. Словакия - один из мировых лидеров по выпуску автомобилей. Страна, в которой живет всего пять с половиной миллионов жителей, ежегодно производит и продает более миллиона машин.



Машиностроение - это одна из ключевых сфер в сотрудничестве Беларуси и Словакии. Активизация всех остальных направлений обсуждалась сегодня на встрече премьеров двух стран. Выбраны несколько наиболее перспективных сфер - энергетика, деревообработка, фармацевтика, ІТ. И в этом определенно понадобится помощь Беларуси, взявшей цифровой курс. Ведь теперь Словакия поставила перед собой новую задачу - выйти на мировой рынок стартапов. В конце мая Словакия выбрала нового президента. Им впервые стала женщина. Глава белорусского государства поздравил Зузану Чапутову с избранием. Уже с новым руководством официальный Минск готов приумножить достигнутое и реализовать любые проекты максимально быстро.

