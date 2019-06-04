Беларусь и Словакия условились продолжить совместную работу по активизации торговли

Сегодня же у Главы государства состоялась еще одна международная встреча с главой парламента Словакии. Андрей Данко - второе (после президента) должностное лицо в этой стране. Стороны обсудили конкретные планы по развитию двусторонних отношений на перспективу и условились продолжить совместную работу по активизации торговли.

Взаимный товарооборот в прошлом году превысил 217 миллионов долларов, наблюдается уверенный рост и в этом. Сальдо для нашей страны и сейчас складывается положительное в размере более 13 миллионов долларов. Братислава в свое время выступила одним из активных сторонников снятия ограничительных мер ЕС в отношении Минска. Наша страна рассматривает Словакию как одного из перспективных и ключевых партнеров в Европе и готова развивать сотрудничество по целому спектру направлений.