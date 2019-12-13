Беларусь и Татарстан намерены довести взаимный товарооборот до двух миллиардов долларов

Об этом накануне шла речь на встрече Александра Лукашенко и главы республики Рустама Минниханова. Минск и Казань в экономическом плане - давние партнеры. Торгуем техникой, шинами, металлами. Идет совместная работа в нефтяном секторе. Активно сотрудничает регион и с нашими промышленными гигантами: МАЗ, МТЗ, "Амкодор". За последние два года собрано две сотни автобусов. Главным вектором развития видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества



Татарстан для Беларуси - один из самых надежных партнеров в Российской Федерации. Помимо таких традиционных направлений, как машиностроение и нефть, есть интерес сотрудничать и в IT-секторе. В частности, наладить работу нашего Парка высоких технологий и с коллегами из Казани.



Увеличение товарооборота планируется и с Вьетнамом. Ожидается, что торговля между двумя странами по итогам года прибавит 70%. Вопросы экономического и других направлений сотрудничества обсуждались также во Дворце Независимости с председателем Национального собрания Вьетнама. Эта азиатская страна для Беларуси - перспективный партнер. Через Ханой для наших товаров открываются возможности по доступу на рынок АСЕАН.







