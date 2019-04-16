Беларусь и Турция планируют увеличить товарооборот до полутора миллиардов долларов

Такую цель поставили сегодня лидеры двух государств в ходе большого переговорного дня в Анкаре. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган общались в Белом дворце - резиденции Президента Турции. Переговоры предваряла церемония официальной встречи белорусского лидера. Протокольные мероприятия в Турции отличаются национальным колоритом. Так, еще на подъезде, кортеж Президента встретила конная кавалерия из 40-ка всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, на фоне которых по национальной протокольной практике был дан 21 залп.



Президенты обсудили актуальные вопросы, как в узком формате, так и в расширенном составе с участием делегаций. На повестке - и политическое, и торгово-экономическое взаимодействие. Также сегодня на высшем уровне были подписаны соглашения и документы, которые создают дополнительные условия для развития белорусско-турецких связей по многим направлениям.







Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко отметил: нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить самые амбициозные цели. Важную роль играет и тот факт, что между странами нет никаких разногласий в политической сфере, в том числе и по важным международным вопросам. Но в основе сотрудничества - экономика. Стороны выделили приоритетные направления в области торговли и инвестиций. Цель - достичь уровень товарооборота в полтора миллиарда долларов.



Сегодня же в Анкаре прошла встреча деловых кругов обеих стран. На специальной площадке эксперты работали над развитием сотрудничества и реализацией новых проектов в самых разных сферах от промышленности и науки до IT, нефтехимии и продовольствия. Общая сумма достигнутых на бизнес-форуме соглашений оценивается в 325 миллионов долларов. Напомним, товарооборот Беларуси и Турции в прошлом году вплотную приблизился к отметке в миллиард долларов.



