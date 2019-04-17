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Беларусь и Турция планируют увеличить товарооборот до полутора миллиардов долларов
Такую цель накануне поставили лидеры двух государств в ходе большого переговорного дня в Анкаре. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган общались в Белом дворце резиденции Президента Турции. Переговоры предваряла церемония официальной встречи белорусского лидера.
Протокольные мероприятия в Турции отличаются национальным колоритом. Так, еще на подъезде кортеж Президента встретила конная кавалерия из сорока всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, на фоне которых по национальной протокольной практике был дан 21 залп.
Президенты обсудили актуальные вопросы как в узком формате, так и в расширенном составе с участием делегаций. На повестке и политическое, и торгово-экономическое взаимодействие. Также были подписаны соглашения и документы, которые создают дополнительные условия для развития белорусско-турецких связей по многим направлениям. Александр Лукашенко отметил: нынешний уровень партнерства позволяет странам ставить самые амбициозные цели.
Также в Анкаре прошла встреча деловых кругов обеих стран. Общая сумма достигнутых на бизнес-форуме соглашений оценивается в 325 миллионов долларов.
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