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Беларусь и Узбекистан договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах
Страны договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки. Таков итог переговоров лидеров двух государств. Совместные предприятия от промышленных до пищевых, создание сервисных центров и экспорт товаров – это направления взаимодействия на этот год и перспективу.
По следам поставленных лидерами задач переговоры прошли в мэрии Ташкента. На улицах узбекской столицы вскоре появятся белорусские электробусы.
До 19 сентября в Ташкенте продолжит работу масштабная выставка Made in Belarus. В ней участвуют более 150 крупных отечественных компаний.
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