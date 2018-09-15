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Беларусь и Узбекистан договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах

Страны договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки. Таков итог переговоров лидеров двух государств. Совместные предприятия от промышленных до пищевых, создание сервисных центров и экспорт товаров – это направления взаимодействия на этот год и перспективу.

По следам поставленных лидерами задач переговоры прошли в мэрии Ташкента. На улицах узбекской столицы вскоре появятся белорусские электробусы.

До 19 сентября в Ташкенте продолжит работу масштабная выставка Made in Belarus. В ней участвуют более 150 крупных отечественных компаний.

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