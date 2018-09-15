Беларусь и Узбекистан договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах

Страны договорились развивать широкоформатное сотрудничество во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки. Таков итог переговоров лидеров двух государств. Совместные предприятия от промышленных до пищевых, создание сервисных центров и экспорт товаров – это направления взаимодействия на этот год и перспективу.