Беларусь и впредь будет поддерживать Сербию в самые сложные времена

Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране с настороженностью относятся к процессам, которые происходят на Балканах. Причем вскользь Президент упомянул это и на выступлении в ходе заседания основной группы Мюнхенской конференции. В политической плоскости между Беларусью и Сербией сложились по-настоящему братские отношения. А в сфере экономики еще есть над чем работать. Резервы во взаимной торговле Глава государства видит как в прямом взаимодействии, так и в создании совместных производств. Глава правительства Сербии отметила по-настоящему открытое и искреннее выступление Александра Лукашенко на конференции. Она передала письмо от Президента Сербии с приглашением посетить это балканское государство.