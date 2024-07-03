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Беларусь, как никто другой, заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов ЕАЭС и ШОС - Лукашенко
Беларусь с ее экспортно ориентированной экономикой, как никто другой, заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов ЕАЭС и ШОС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью международному информационному агентствуКазинформв преддверии саммита ШОС в Астане, сообщает БЕЛТА.
"Формирование устойчивого транспортно-логистического каркаса Евразийского континента с маршрутами, обеспечивающими необходимую пропускную способность, - одна из ключевых интеграционных задач, причем как в ЕАЭС, так и в ШОС. По большому счету, без конкурентоспособной логистики не может идти речь об эффективной системе торговых отношений в регионе", - заявил белорусский лидер.
Он отметил, что масштаб этой задачи наглядно понятен на примере конкретных цифр: территория стран - членов ШОС - более 35 млн квадратных километров, общая численность населения - порядка 3,5 млрд человек (практически половина населения планеты), суммарный ВВП - 25,5 трлн долларов.
Если посмотреть на ЕАЭС, беспрепятственное движение товаров необходимо обеспечивать в рамках товарообмена на сотни миллиардов долларов. Только в 2023 году эта цифра составила почти 800 млрд долларов.
"На ШОС приходится около 40% экспорта государств - членов ЕАЭС. И очевидно, что динамика взаимного проникновения товаров, производимых в странах ЕАЭС и ШОС, будет неуклонно расти, - заявил Президент Беларуси. - Перспективные направления нашей совместной работы - синхронизация развития международных транспортных коридоров, таких как "Север - Юг", "Восток - Запад", их сопряжение с инициативой наших китайских друзей "Один пояс, один путь". В свое время мы выступили с данной инициативой, и уже немало сделано для ее реализации".
В частности, на полях первого Транспортного форума стран ШОС в Ташкенте в 2023 году подписаны меморандумы о создании двух новых международных транспортных коридоров: "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" и "Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан".
Глава государства констатировал, что изменения в международной торговле, переориентация экономик государств ЕАЭС на растущие рынки стран Азии, Среднего и Ближнего Востока привели к кардинальным изменениям в транспортной сфере и полной трансформации логистических цепочек.
"Когда в 2020 году Литва и Польша в одностороннем порядке незаконно перекрыли Беларуси доступ к портам на Балтике, мы оперативно перестроили нашу логистику на российские порты, начали развивать транспортное сообщение, включая модернизацию инфраструктуры, с нашими партнерами по ЕАЭС, Китаем. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня мы наращиваем объемы перевозок, а литовское и польское руководство ежегодно считает потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов", - заметил белорусский лидер.
По его словам, в настоящее время перед странами стоят задачи по цифровизации торговых маршрутов, созданию понятной всем системы таможенного транзита, который будет надежно застрахован от политических рисков.
Фото: БЕЛТА
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